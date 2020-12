– Her kan det bli sykt kaos faktisk

– Hvor lenge skal det være innsnevret her? spør bystyrepolitiker og langrennsentusiast Espen Andreas Hasle (KrF). Han frykter stadig mer trafikkaos etter hvert som vi bruker marka stadig mer i vinter – spesielt ettersom folk frarådes å reise kollektivt.

Publisert: 16.12.2020 kl 15:00

VOKSENKOLLEN: Som svært mange andre møtte Hasle på bilkøen som slynget seg oppover store deler av Holmenkollveien og tilstøtende veier sist helg.

Byggingen av den nye «VM-broen» over Holmenkollveien like ovenfor Midstubakken, fører til at det bare kjøres i én fil. Dermed stopper det fort opp når det er stor trafikk til og fra Frognerseteren og Tryvann. Dette går utover alle dem som vil bruke marka i tillegg til beboerne i et stort område på Voksenkollen.



– Jeg var der på dagtid søndag. Vi kom kjørende opp Frognerseterveien fra Midtstuen, og da møtte vi køen før kulen der vi nærmer oss Holmenkollveien. I Holmenkollveien sto køen hele veien opp til der broen bygges, sier Hasle.

Det betyr at det var saktegående kø fra nedenfor Besserud og til langt ovenfor Holmenkollbakken.

Det var i januar 2019 at den gamle VM-broen fra 1966 ble offer for en lastebil i fart. Skadene på broen ble så store at broen måtte fjernes. Tidligere i høst skrev Akersposten at broen skal erstattes, og at byggingen snart skulle i gang.



Etter at Espen Andreas Hasle hadde opplevd trafikkaoset både på vei til og fra Frognerseteren sist søndag, leste han seg opp på broprosjektet.

– Jeg leste at byggeperioden skal vare fra november til mars eller april, sier han til Akersposten. Og han påpeker at det aller mest interessante er hvor lenge det skal være innsnevring og lysregulering forbi stedet. Kjøring i én retning av gangen skaper raskt kø på utfartsdager.



– På stedet ser det ikke ut til å endre seg sånn helt umiddelbart. Det ser ut til å være nødvendig en god stund til, sier han.

– Marka er et av de få tilgjengelige treningstilbudene folk har nå. Korona-situasjonen gjør dette problemet enda mer alvorlig, sier han. – Jeg er veldig forundret over timingen.

Bystyrepolitikeren mener at det hadde vært lurere å sette opp denne broen når som helst ellers i året, bare ikke akkurat i løpet av vintermånedene. Spesielt ikke når man blir bedt om å ikke benytte seg av kollektivtilbudet.

– Dette er en bro som kan brukes hele året, men den er vel primært til bruk på ski. Nå blir den jo uansett ikke ferdig før sesongen er slutt. Da får den ikke særlig effekt før neste vinter. Derfor kunne man ventet med byggingen av broen til våren eller sommeren. Dette fremstår som fullstendig tullete, sier Hasle, som ser for seg langt større utfartsdager i løpet av vinteren enn det var sist søndag.

– Her kan det bli sykt kaos faktisk. Jeg unner flest mulig muligheten til å komme seg ut i skogen.

Ny bro over Holmenkollveien Illustrasjon:Sweco

Har stilt spørsmål

Nå har han stilt følgende spørsmål til byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen:

*Hvor lenge vil innsnevringen av Holmenkollveien være en del av arbeidet med ny bro?

Ble det på noe tidspunkt vurdert å legge anleggsperioden for bygging av ny bro over Holmenkollveien til perioden mai-oktober i stedet for november-april?

Hvis ikke, tenker byråden at dette burde vært vurdert?

Hvilke avbøtende tiltak har byråden planlagt for å sikre effektiv og trygg transport av mennesker og utstyr til og fra alpinanlegget ved Tryvann og til langrennsløypene i Nordmarka under anleggsperioden?

Hvis ikke byråden har planlagt noen avbøtende tiltak, vil byråden vurdere noen slike tiltak?



«Det er grunn til å frykte trafikksituasjonen i Holmenkollveien den kommende vinteren,» skriver Hasle blant annet.

Les hele Hasles spørsmål til byråden her

Venter på svar

Akersposten har ikke funnet noe informasjon om hvor lenge det er planlagt å snevre inn kjørebanen til én fil med lysregulering. Det er Kultur- og idrettsbygg som har ansvaret for broen og byggeprosjektet, og vi tok tirsdag kontakt med etaten og venter på svar – akkurat som Hasle venter på svar på sine spørsmål til byråd Evensen.

Her skal ny bro bygges.

