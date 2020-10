– Vi trenger å bli lagt merke til, sier frisøren på Skøyen aktivitetssenter. Frisør er bare ett av flere gode tilbud til seniorene – og andre!

Publisert: 19.10.2020 kl 10:50

SKØYEN: De sosiale kontaktpunktene er har vel aldri vært viktigere for oss mennesker. Ved å unne deg en tur til frisøren, fotterapeuten eller hud- og massasjeterapeuten ved Skøyen aktivitetssenter, opplever du kanskje å bli sett på en ny måte?

Frisør Irina Bakken engasjerer i sin måte på å både ta deg imot, og se deg når du kommer inn i frisørsalongen hennes.

– Dette er et møtested hvor de gode møtene finner sted, sier Irina Bakken og smiler stort. Hun er frisør av yrke, og leier lokaler til sin frisørsalong på Skøyen aktivitetssenter i Skøyen Terrasse 1.

Mange tilbud

Men, det er ikke bare håret du kan fikse på her. I rommene ved siden av frisørsalongen finnes både hud- og massasjeterapeut og fotterapeut. Her kan du med andre ord fikse hele kroppen på ett sted.

– Vi trenger å bli lagt merke til, sier Irina. – Det er mange som ikke vet vi finnes, og det ønsker vi å gjøre noe med.

– Det er mange eldre som synes det er vanskelig å unne seg litt velvære i hverdagen av ulike årsaker. Vi vil derfor fortelle alle innbyggere, og særlig de eldre følgende: Her har vi tid til deg, og her er du i trygge hender! Her er vi opptatt av de gode møtene mellom mennesker, og har fokus på god service og trygghet for kundene. Jeg tar meg god tid til deg, og sørger for at du føler deg sett.

– Det føles alltid deilig å fikse hår, hud og føtter og det finnes ikke for gammel, pleier jeg å si. Alle liker å se bra ut, uansett alder! Jeg opplever den eldre generasjonen som fantastiske mennesker som også må unne seg litt velvære i hverdagen, sier Irina.



Men det er ikke bare eldre som kan komme å benytte seg av tilbudene her. Frisøren, hud- og massasjeterapeuten- og fotterapeuten tar imot kunder i alle aldre. Man må ikke være tilknyttet Skøyen aktivitetssenter for å ta del i tilbudene ved senteret.

– Det er bare å ta kontakt med oss så setter vi opp timen for deg, sier Irina.

Skøyen aktivitetssenter ligger i Skøyen Terrasse 1. Du benytter samme inngang som til senteret for å komme til frisør, fotpleier og hudpleier.

Velvære, trening og middag – alt på ett sted

Irina forteller at hun holder seg oppdatert på frisørfaget og drar jevnlig på kurs.

– Hos meg kan du klippe, stripe eller farge håret ditt, og jeg kommer med råd om hva som kan bli fint! Jeg tar imot kunder i alle aldre; unge og gamle, kvinner, menn og barn. I tillegg kan du få farget øyenbryn, vipper og få lagt make-up. Bare fortell meg hva du ønsker, så ordner jeg det meste. Jeg elsker hår og har alltid ønsket å være frisør, og jeg ønsker ikke stempelet gammeldags! Her holder vi oss oppdatert på alle trender innen frisørfaget, understreker Irina.

Det holdes også yoga-kurs her – som for eksempel kan kombineres med et velværebesøk. Det er i tillegg en restaurant/kafé her, så det er ingen grunn til å ikke ta turen til Skøyen terrasse 1.



– Det føles alltid deilig å fikse håret sitt, stelle føttene eller å ta en deilig massasje.

– Ring meg, så finner jeg tid til deg, avslutter hun.

Irina forsikrer om at alle smittevernhensyn blir ivaretatt, men er du syk må du ikke komme.

Kontaktinformasjon

Frisør til stede tirsdag, torsdag og fredag 09:30 - 15:00

Irina Bakken

mobilnummer: 905 39 952

Fotterapeut, Gro Hohle

til stede mandag til fredag 09:30 – 16:00

mobilnummer: 906 65 405

Hud- og massasjeterapeut Kateryna Udovenko

Ring/send SMS: 400 66 947

Skøyen terrasse 1

