– Her har kommunen gjort et godt kjøp

– Her har Oslo kommune gjort et godt kjøp, sier Atle Strand, som selger boligblokken Lilleakerveien 34C med 24 leiligheter. – Den gikk for 7 millioner under takst, sier han til Akersposten.

Publisert: 06.02.2020 kl 17:28

LILLEAKER: Vi kan dermed slå fast at kommunen her kommer atskillig bedre ut av det enn da de kjøpte naboblokken 34B for et par år siden i det som ble betegnet som en skandale.

Med kjøpet av Lilleakerveien 34C sitter Oslo kommune plutselig med 45 leiligheter sentralt på Lilleaker. Bydel Ullern har lenge etterlyst flere kommunale leiligheter og for 103 millioner er man altså plutselig bedre rustet.

Atle Strand sier at det var en budrunde på boligblokken, men at kommunen gikk seirende ut av den selv om prisen altså var noe under det Strand håpet på. Han sier videre:

– Vi har lenge sett at de to blokkene teknisk sett henger sammen, blant annet med jordvarmeinstallasjon. Vi fant derfor at kommunen også kjøpte vår blokk var det mest naturlige, sier han.



– Det er god standard på de 24 leilighetene, så her får kommunen leiligheter som nok ligger over gjennomsnittet av kommunale leiligheter i Oslo, sier han.

Tjente millioner

Det var blant annet kjøpet av naboblokken 34B som for drøye to år siden satte det kommunale foretaket Boligbygg i dårlig lys. Taksten på blokken med 21 leiligheter ble den gang satt til 71 millioner kroner. Blokken ble solgt til Carl Thomas Andersson med partnere for 84,2 millioner. Han snudde seg raskt rundt og solgte videre til Boligbygg og kommunen for 105 millioner. Over natta tjente han 20 millioner kroner.

Dette sammen med andre tilsvarende transaksjoner førte til full gjennomgang av Boligbyggs praksis. Noen måtte gå, og foretaket i praksis startet i praksis på nytt med blanke ark.

Boligbygg sier i en pressemelding:



– Kjøp av aksjeselskap og eiendom over 50 millioner kroner skal behandles av bystyret. Den inngåtte avtalen om kjøp har blant annet forbehold om en selskapsgjennomgang (due diligence) og bystyrebehandling.

– Dersom due diligence-gjennomgangen ikke fører til funn som kan gjøre at vi trekker oss fra avtalen, vil styret i Boligbygg behandle saken i februar. Om kjøpet godkjennes, sendes saken videre til bystyret, sier Kaja Strøm-Håkonsen, leder for Boligbyggs nyopprettede seksjon for kjøp og salg.

Behov i bydelen

– Bydel Ullern har et stort behov for flere kommunale boliger. Denne bygården har mange av de kvalitetene vi ser etter i en eiendom. Det er et moderne bygg i mur med heis, og leilighetene samsvarer med bydelens behov.

Boligbyggs kjøp av eiendommer ble stanset i oktober 2017, etter at det ble avdekket mangelfulle rutiner knyttet til kjøpsaktiviteten i årene 2015-2017. Det siste året har Boligbygg jobbet med å få på plass nye rutiner og rustet seg til å gjenoppta kjøpsaktiviteten.



– Vi fikk klarsignal fra byrådet i august i fjor til å starte med kjøp av eiendommer igjen, og det er satt av midler i kommunens budsjett. Flere bydeler har et stort behov for kommunale boliger. Jeg er glad for at vi har funnet en bygård som passer godt til Boligbygg sine formål, sier Marit Leganger, administrerende direktør i Boligbygg.

De 24 leietakerne i Lilleakerveien 34C må altså finne seg et annet sted å bo – og eier Atle Strand kan tilby nye leiligheter rett i nærheten.

– Ja, vi bygger om Lilleakerveien 39A og får seks mindre leiligheter her. Vi tenker å tilby disse til de som må flytte ut av 34C. I tillegg har vi en ledig leilighet i Lilleakerveien 45, som vi også eier. Vi har ikke noe nytt på gang til alle som må ut, men vi håper at det i et hvert fall kan hjelpe noen av de som fortsatt ønsker å bo her på Lilleaker, sier han til slutt.