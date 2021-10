Det sier Eirik W. Johansen, nærmeste nabo til en av de populære snarveiene og gangveiene som tusenvis av folk benytter seg jevnlig. Nå har Ris Vel tatt initiativet til å oppruste flere av dem.

FRØEN: Vi møter Wilhelm Mustad, en av de aktive ildsjelene i Ris Vel, ved turstien som går ned til Frønsbekken ved Slemdalsveien 35 g 37. Vi er altså rett bak det gamle Hafslund-bygget og KLP-kontoret.

Mustad forteller at vellet i det siste har sørget for at flere av disse stikkveiene og smettene har fått seg en oppgradering. Dette har de gjort blant annet i området ved Holmendammen – og på adkomsten til Hemingbanen fra Gråkammen stasjon.

– Det er mange slike smett som brukes av mange myke trafikanter som ønsker å unngå trafikk, og det er ikke alltid disse er bare på offentlig grunn, sier Mustad. Turstien vi står ved nå, som altså går ned langs Frønsbekken på oversiden av Slemdalsveien, går forbi KLP-kontorene og svinger innom tomten til Eirik W. Johansen, før den går innom Sporveiens tomt langs t-banelinjen.

– Vi har oppfordret blant andre Bymiljøetaten til å holde disse i god stand og for eksempel med belysning, men det skjer ikke alltid. Det hadde naturligvis vært ønskelig om kommunen brukte muskler både økonomisk og juridisk for å sikre disse smettene for allmennheten. Men det skjer ikke alltid, sier han.

Mustad viser blant annet til at det er spesielt viktig å sikre disse populære stiene og snarveiene når nye prosjekter bygges ut.

– Da skjer det gjerne store endringer, og man må sikre at disse små veiene ikke forsvinner, sier han.

Blodige folk på badet

Når det gjelder denne turveien, er Eirik Johansen nærmeste nabo.

– Jeg har bodd her siden 2004, og her har folk ligget strødd. Jeg har hatt folk inne på badet hos meg og tørket blod, sier Johansen og viser til at turveien har vært i såpass dårlig stand at både gående og syklende en gang i blant får seg ubehagelige overraskelser.

Johansen er en handy kar og har jevnlig trimmet busker og fikset gjerder langs turveien for å gjøre forholdene bedre.

Naboen tok oppgaven

I prosjektet med å utbedre noen av de mange smettene og snarveiene, har Ris Vel fått Bydel Vestre Aker til å bevilge 100.000 kroner. Det gir dem mulighet til å få litt profesjonell hjelp. Firmaet En hjelpende hånd har bidratt noen steder, mens ved Frønsbekken er det Eirik Johansen som tar ansvar. Han har ordnet med maskinene som gjør jobben mulig å gjennomføre – og har fått hjelp av en kompis, Lasse Rognset, til å utbedre stikkveien.

– Nå har vi lagt ut 10 tonn med subbus her. Så skal dette komprimeres, sier Wilhelm Mustad. – Nå blir det langt tryggere og bedre å ferdes her.

– Det er sikkert flere slik stikkveier i bydelen som trenger utbedring. Går dere løs på flere?

– Vel, vi får vel tak i mer penger hvis vi har flaks. Da kan vi ta flere slike smett! smiler han.

– Hvordan kan folk best støtte arbeidet dere gjør?

– For eksempel ved å melde seg inn i Ris Vel, sier han han.

Her er det nå blitt tryggere og bedre å ferdes.

