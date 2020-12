Her handlet man i «gamle dager»

En gang i tiden var det nærmest en liten kolonialbutikk på hvert hjørne.

Publisert: 30.12.2020 kl 13:25

OSLO VEST: Ullern, Røa og Bygdø historielags siste bok inneholder en imponerende oversikt over butikker i vårt distrikt fra «de gode, gamle dager». Fortellingen er den om «butikk på hvert hjørne», familiebedriften og ekspeditøren som personlig kjente alle kundene og frem til dagens kjøpesentre. Boken er full av interessante bilder, som sikkert mange som har levd en stund vil nikke gjenkjennende til.

Den første butikken av betydning kom i Skøyen-området. Det het Tyskestranden den gangen, og i 1876 ble «Tydskestrandens Handelsforening» etablert. At det kom butikk her, hadde sammenheng med at befolkningstettheten var størst her på den tiden.



Noe mer overraskende er det da at det ble etablert flere butikker på Røa før 1890. Her var folkeveksten mer beskjeden. Etableringen kan forklares med at butikkene på Røa hadde et stort omland. Vi vet at folk kom helt fra Sørkedalen for å handle der.

Handelsforeninger

I villastrøket på Bestum dukket «Bestums Handelsforretning» opp i 1897 mest sannsynlig i regi av grosserer Alfred Schartum-Swensen – forøvrig en av Bestum Vels stiftere.

På samme tid kom også en av de første handelsforeningene i gang, nemlig Lysaker Handelsforening i Lilleakerveien 23 (dagens Kaktus restaurant). Den vokste betydelig med årene, og var på mange måter en slags datidens CC Vest, kjøpesenteret som befinner seg rett på andre siden av Lilleakerveien.

LES: Lysaker handelsforening var datidens «CC Vest»

På Røa hadde man Røeds Handels- og Spareforening som senere ble til Røa Handelsforening, den første butikken i vårt distrikt som ble etablert etter samvirkemodellen.

Landhandler

Det dominerende trekket var de mange små landhandlene. De fleste av dem forsvant etter kort tid, mens noen fortsatt lever – dog i en annen innpakning. Noen etablerte seg med butikk i eget hus og var ofte det man gjerne kalte melkebutikker.

I Bestumveien 42 lå Bestum landhandleri som ble nedlagt i 1967. Bygget er for lengst revet, og nå er det rekkehus på denne tomten. Lenger ned i Bestumveien – nærmere bestemt i nr 27 , etablerte Nils Halvorsen forretning allerede i 1904. Først landhandel, deretter kolonial. Butikken ble nedlagt en gang på 1970-tallet.

I nummer 74 drev Josefine Hansen brød- og melkeforretning, og spretter vi opp i Vækerøveien 53, finner vi Ullern kjøtt og Øvre Ullern kolonial. Alt er borte nå.



Noen som husker Strand på Bjørnsletta? Hvis du besøker Shellstasjonen på hjørnet av Bærumsveien og Hartmannsveien rett ved T-banestasjonen Bjørnsletta, er du på stedet hvor Strand hadde matbutikk. Det var Alf Nordberg som bygde hus her på 1920-tallet og åpnet forretning i 1. etasje. Arvid Strand kjøpte hus med butikk i 1947. Senere drev han bensinstasjonen i noen år.

Og slik kan vi fortsette – og det kan man altså i boken. For de som ikke er medlemmer i historielaget, kan boken kjøpes hos Røa bokhandel.

NB Akersposten gjør oppmerksom på at Reidar Martinsen er en av forfatterne i boken.

url=https://www.facebook.com/Akersposten/]Følg Akersposten på Facebook