Ett skritt nærmere hundejorde i bydelen

I mange år har det vært etterspurt et hundejorde i Bydel Vestre Aker, hvor hundene kan løpe fritt uten båndtvang. Det har kommet et skritt nærmere.

Publisert: 25.02.2022 kl 14:41

HUSEBYSKOGEN: Da bydelsutvalget behandlet saken om hundejordet, kom utvalget opp med et konkret alternativ. Det dreier seg om et jorde rett øst for den amerikanske ambassaden. Saken er så sendt over til Bymiljøetaten for videre behandling, som har respondert på forslaget.

Akersposten skrev til Bymiljøetaten:

"Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 10.02.2022 og fattet følgende vedtak:

Området vest for den Amerikanske Ambassaden, mot Sørkedalsveien foreslås som et aktuelt område for inngjerdet hundepark i Bydel Vestre Aker. Jordet er i dag ikke i bruk, og blir ikke vedlikeholdt, og bydelsutvalget mener at dette er en positiv aktivitet i et område som ikke kan utnyttes til andre formål. Området ligger lett tilgjengelig med hensyn til kollektivtransport og bil, og i et tett befolket område med mange hunder.

Er dette noe BYM kunne behandle raskt, for å få avklart om dette lar seg gjennomføre på et eller annet tidspunkt?"

Bymiljøetaten svarer:

Bymiljøetaten har nylig foretatt en befaring av området. Som bydelen skriver i sitt vedtak, stemmer det at arealet i dag ikke er i bruk. I tillegg er det relativt stort og ligger ikke veldig nært boliger. En eventuell etablering av et hundejorde på området må gjøres etter avtale med grunneier, som her er Forsvarsbygg. Det må også avklares med Den Amerikanske Ambassaden, som er nærmeste nabo i dette tilfellet. I tillegg er det i dag ingen kjøreadkomst til området, hvilket vil være nødvendig for drift og skjøtsel. Dette vil vi måtte søke om å få anlagt dersom prosjektet går videre.

