89 år gamle Kjell Berntsen er tilbake på gamle tomter – tomter som han knapt kjenner igjen. I disse dager er det 35 år siden han som aller siste mann vandret ut fabrikkporten til Lysaker Kemiske Fabrik.

Publisert: 02.02.2022 kl 09:15

LYSAKER: – Ja, jeg skrudde vel egentlig av lyset og låste porten, minnes Kjell som er rask med å legge til at det også var en kar fra Borregaard med på det. Naturlig nok, ettersom Borregaard på dette tidspunkt var eier av fabrikken.

– Jeg har faktisk ikke vært her siden den gang, sier Kjell. – Her er det jo nesten ikke mulig å kjenne seg igjen, sier han og titter storøyd rundt på alle kontorbygningene som har overtatt for tunge, slitne fabrikkbygninger som rommet et kjemisk industrieventyr med en historie som begynte helt tilbake i 1859.

Bare de to igjen

Sammen med Kjell på den nostalgiske ekskursjonen er en annen av «Kjemikkens» veteraner, Helge Hansen (89).

– Ja, det er vel bare oss to igjen, Kjell. – Resten av gutta er borte, så vidt jeg veit. Vi husker tida på fabrikken her som stort sett fine år. Jeg begynte i 1954, og da var jo flere av den virkelig gamle arbeidsstokken her. Ja, det var i det hele tatt mange eldre – som hadde vært her i mange, mange år. Og så hadde vi Adam (Pettersson) – dirrektør’n. En fin fyr, som var godt likt. Han Adam bestemte alt!

– Har du hørt historien om da en avskjediget arbeider møtte Adam i fabrikkporten? Da Adam fikk se denne karen på vei ut med en pose under armen midt i arbeidstida, spurte han: «Hvor skal du ?» «Jeg har fått sparken av ingeniøren,» svarte arbeideren. Hvorpå Adam bryskt repliserte: «Ta på deg arbeidstøyet og kom deg tilbake på jobb, og hils fra meg!».

(Saken fortsetter under bildet.)



Den gang da det var varme i produksjonsovnene på Lysaker Kemiske Fabrik. Den lange bygningen var superfosfatfabrikken hvor man produserte gjødning til landbruket. Bak den er området til Mustad Fabrikker.

Fyll ikke uvanlig

Den mest sannsynlige avskjedigelsen var fyll. Det var ikke uvanlig at noen var fulle på jobben.

Helge skyter inn: – For noen var det nok mer vanlig enn uvanlig. Det var særlig noen av gamlegutta som var litt for glade i flaska, samtidig som de var noen hardinger til å jobbe. Han Adam likte nok ikke at noen drakk på jobb, men så lenge de utførte de hardeste jobbene på en tilfredsstillende måte, så han gjerne gjennom fingrene med at de ikke alltid var helt edrue.

– Det må nok også sies at ikke alle andre, og da særlig de yngre - var særlig begeistret for fulle arbeidskollegaer, legger han til.

Plage for nabolaget

Lysaker Kemiske Fabrik (LKF) ble startet i 1859. Hovedproduktene var svovelsyre, salpetersyre, saltsyre og kunstgjødsel som ble kalt superfosfat – i senere år ble det også laget aluminiumsulfat.

Fabrikken var også en pest og plage for naboene. Klagene var mange fra folk som fikk se epletrærne død og gress som ikke grodde, luft som var sur og sviende å puste inn. Det ble sågar påstått at gjerdene rustet bort. Nabobedriften Mustad & Co ble med naboene på et søksmål mot LKF, og avisene skrev om «Lysakers mørke hjørne».

Direktør Adam hadde en stri tørn med å forsvare sin virksomhet, og fikk på plass forbedringer som gjorde forholdene noe bedre – men miljøutfordringene ble ved fabrikken helt til siste slutt.

(Saken fortsetter under bildet.)



Trehusene til høyre lå slik også den gangen det var industrivirksomhet her, men husene er modernisert og inneholder i dag kontorer. Under Lysaker Kemiske Fabriks tid var trehusene verksted, lager etc. Kjell og Helge var de siste som gikk ut fabrikkporten i 1987 - 126 år etter at de første gikk inn.

Ikke ufarlig

Helge og Kjell fikk også merke dette på kroppen, men det var få som klaget.

– Vi klarte oss bra vi, sier Helge. – Ja, for vi lever jo ennå, og nå er vi straks 90, sier Kjell. – Vi ble vel immune, repliserer Helge med et smil.

Når de likevel fikk merke det på kroppen, så har begge klare erindringer om det.

– Det gikk jo ut over arbeidstøyet, sier Kjell. – Vi jobbet i militære klær, fordi alt annet etset i stykker. – Ja, jeg husker jeg hadde dongeriklær på meg, men de gikk i stykker med en eneste gang, sier Helge som også opplevde fatale ulykker. – Ja, jeg husker han Lorentz Løksen som fikk et lass med glødende svovelkis over seg i 1956. Han fikk brannskader over hele kroppen, og døde etter fire uker.

– Det var for øvrig slett ikke uvanlig med etseskader etter uhell. Vi jobba jo med sterke saker, sier Helge.

Det var en både tøff og varm arbeidsplass, «Kjemikken» – og følgelig ikke helt ufarlig. Kisovnene – der hvor svovelkisen ble brent og på den måten renset, måtte holde minst 600 grader. Og ovnene måtte gå 24 timer i døgnet. Hvis de ble kalde, innebar det produksjonsstans, og et betydelig og kostbart arbeid for å få alt i gang igjen.

Konene ventet ved porten

– Og lønna kom en gang i uka, skyter Helge inn. – I et hvert fall da jeg begynte i '54. Og at konene sto utafor fabrikkporten hver fredag, er slett ingen myte. Det var flere som møtte opp – klok av skade. Det gjaldt å sikre seg penger til mat og andre nødvendigheter før de ble omsatt i flytende glede fra nærmeste ølutsalg, smiler Helge.

Praten og mimringen går lett over kaffekoppene i Møllefossen Café.

– Nettopp her vi sitter, var jo kraftstasjonen vår, sier Kjell.

– Artig å se at man har tatt vare på bygningskroppen og at det utvendige er bevart. Kraftstasjonen var viktig og var i bruk langt opp i vår tid her. Særlig ved strømstans så dro man i gang generatoren her, men det er klart at i det store bildet hadde den mye mindre betydning enn i de første årene. Vannføringen i fossen var jo også høyst variabel dermed ble det også ustabil kraftforsyning, sier Kjell.

(Saken fortsetter under bildet.)



Slik ser det ut i dag. Ikke så lett å se spor etter industrien…Den lave grå bygningen til høyre for de gule trehusene er administrasjonsbygningen som er tilnærmet lik slik den var da Lysaker Kemiske holdt til her.

Kloakk-elven

Begge titter ut av vinduene og rett ned på elva som akkurat her faller utfor Møllefossen.

– Den elva var jo rene kloakken. Jeg husker godt vannet kom i forskjellige farger – alt etter hva slags innfarging det var på papiret den dagen oppe på Granfos (Papirfabrikk). Mange trodde det var vår skyld, men det var det altså ikke. Men vi hadde nok våre svin på skogen vi også. Det meste gikk i elva – inkludert det som ble produsert i utedoene vi hadde nedpå her! smiler Helge.

– Da vi demonterte alt her, så ble faktisk hele kraftstasjonen gitt bort til et land i Afrika, sier Helge. – Så kanskje den fortsatt rusler og går et eller annet sted der nede!

En rusletur ned gjennom det som en gang var fabrikkområdet, ender i administrasjonshuset – og akkurat det huset er faktisk det eneste som er mer eller mindre intakt fra den gangen industrien blomstret her.

– Der inne var kontoret mitt, sier Kjell og myser inn et vindu i 1. etasje.

Men noe kjent eller kjente er ikke å få øye på lenger. Hverken for ham eller Helge.

Helge Hansen og Kjell Berntsen er blant de aller siste gjenlevende tidsvitner om et stykke industrihistorie som ligger død og begravet i området nederst ved Lysakerelven.

En historie det er viktig å ta vare på.

Familien Petterson

Pettersson-navnet er forøvrig sterkt knyttet til Lysaker Kemiske Fabrik. Axel Pettersson kom til fabrikken i 1873 etter at den hadde brent ned. Han bygget opp det hele, og skapte et virkelig industrieventyr. Han, og senere sønnen Adam - ledet bedriften med stø hånd helt til sistnevntes død i 1963. Da overtok sønnen Per, og det var han som var sjef da salget til Borregaard ble realisert i 1969.

Likevel fortsatte noe av produksjonen på Lysaker med Per Pettersson som leder av virksomheten frem til han nådde pensjonsalder i 1975. Hans sønn, Erik Pettersson, overtok - og ble den siste Pettersson knyttet til Lysaker Kemiske Fabrik. Han bor fortsatt på Lilleaker, 150 år etter at hans oldefar kom hit fra Sverige.