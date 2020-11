Her er den nye veien

Det ble litt støy da stien over Hundejordet på Huseby ikke sto klar da riggarbeidene startet på jordet.

Publisert: 06.11.2020 kl 16:25

HUSEBY: FAU ved Huseby skole var klar på at de hadde fått løfter om at den nye gang- og sykkelstien skulle være på plass før skolestart. Dette hadde blant annet betydning for Hovseterelevene, som etter sommeren ble flyttet til FO-bygget i forbindelse med nybygg og rehabilitering av Hovseter skole. Vann- og avløpsetaten svarte i begynnelsen av oktober at etaten hadde tillatelse til å starte arbeidet på riggområdet og at arbeidet var nødvendig for omlegging av turstien.

Les saken: - Jeg er kjempeskuffet over at løftet ikke blir holdt

Nå er den planlagte gang og sykkelstien rundt rigg- og anleggsområdet realisert i henhold til planene og lyssatt. Den er av en helt annen og bedre kvalitet enn den gamle turstien.

- Vi er glade for å kunne fortelle at den nye turstien rundt anleggsområdet på Huseby nå er ferdig og åpen. Den omlagte stien har fått bedre standard enn stien som vanligvis går over jordet, med et solid grusdekke og større bredde, i tillegg til bedre belysning. Vi håper mange vil sette pris på den nye stien framover, sier Anine Falsen, kommunikasjonsrådgiver i Vann- og avløpsetaten.

Følg Akersposten på Facebook