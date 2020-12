Her er den nye skolegrensen

Det blir helt nye skolegrenser, om det blir vedtatt at Skøyenelevene skal over på Ris skole.

Publisert: 17.12.2020 kl 18:47

RIS: I forbindelse med at Hoff skole er sterkt forsinket, må halvparten av elevene på Skøyen skole starte på Ris ungdomsskole og den andre halvparten på Majorstuen skole. Det er på grunn av at kapasiteten på Majorstuen er for liten og det blir det nye skolegrenser av, om Utdanningsetatens planer blir vedtatt.

Som mange vet er det store protester mot å belaste Ris skole med 180 elever, hvor det blir oppført paviljong på skolens område for å få nok kapasitet til undervisning. FAU ved en rekke skoler har tatt til orde for å finne alternative lokaler i Hoff-området. Nå er altså Endring av ungdomsskoletilhørighet for Skøyen skole ute til høring og de nye skolegrensene trukket.

Les også: Åpner opp for nytt skolebygg

Utdanningsetatens forslag er å opprette en geografisk grense som viser hvilke adresser som sogner til Majorstuen og Ris skoler. Se skisse over som viser forslag til fordeling. Det foreslås at området som ligger vest/ovenfor den grønne streken skal sogne til Ris skole. Området som ligger øst/nedenfor den grønne streken foreslås å sogne til Majorstuen skole. Under følger adresser som viser hvem som eventuelt skal til Ris skole neste år.

Les saken: «Marsjordre til byrådet for ungdomsskole på Skøyen»

Følgende adresser foreslås å tilhøre Ris skole:

Bekkelibakken 1-9999, 2-9998

Bekkelikroken 1-9999, 2-9998

Bekkeliveien 1-9999, 2-9998

Gulberglia 1-9999, 2-9998

Gulbergs vei 1-9999, 2-9998

Heggeliveien 1-9999, 2-9998

Katy Dues vei 1-9999, 2-9998

Konventveien 1-61, 2-66

Ladeveien 11-9999, 14-9998

Monolittveien 7-11, 2-10

Nedre Sikestrå 1-9999, 2-9998

Prinsessealleen 75-9999, 76-9998

Skøyenstubben 1-9999, 2-9998

Skøyensvingen 1-9999, 2-9998

Skøyenveien 1-9999, 2-9998

Soelvolds vei 1-9999, 2-9998

Sørkedalsveien 74