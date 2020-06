Her er butikkene som kommer på Røa Torg

– Jeg gleder meg sammen med Røas beboere, sier Jarle Johansen. Av ulike årsaker er Røas største byggeprosjekt blitt rundt et år forsinket, men nå nærmer det seg.

Publisert: 13.06.2020 kl 20:45

Gry Eklund Strat, ny markedskoordinator for Røa Torg, og daglig leder for Røa Centrum AS, Jarle Johansen, viser det som skal bli Åpent Bakeri, med store glassflater blant annet ut mot torget. Foto: Vidar Bakken

RØA: Arbeidet med å fornye området på og ved Røa torg har vært planlagt i mange år. Med en plassering ut mot t-banen, den trafikkerte Vækerøveien og tett ved Røakrysset, har byggingen satt sitt sterke preg på «bybildet» på Røa.

Først var det antatt at de 63 leilighetene og butikksenteret skulle stå ferdig høsten 2019.

– Ja, det har tatt et år lengre tid enn planlagt. Det har vært en del utfordringer, for eksempel med offentlige etater. Det er nok hovedårsaken, sier Jarle Johansen, daglig leder i Røa Centrum AS, firmaet som eies av familien Nordeng/Johansen.



– Hva med korona-krisen? Hvordan har den påvirket byggingen på Røa torg?



– Vi var veldig spente på hvordan det ville gå, men er veldig fornøyde med hvordan entreprenøren HENT har klart å holde det gående. De har vel klart å opprettholde en effekt på rundt 90 prosent av det de hadde klart uten korona, sier han. Det er for eksempel utfordringer i forhold til utenlandsk arbeidskraft og karantene-perioder som har ført til noe begrensninger.

Ser mål

Nå begynner endelig Jarle Johansen og Røa Torgs nyansatte markedskoordinator, Gry Eklund Strat, å se målstreken i det fjerne. Hun kommer fra tilsvarende jobb på Bekkestua Senter.

Ettersom korona-krisen fremdeles er uberegnelig, kan de ikke love noe hundre prosent sikkert når det gjelder åpningsdato for butikkene.

– Men vi forventer åpning i løpet av november, og så får vi håpe at alt går som planlagt nå, sier han.

– Jeg er veldig glad for å se mål, smiler Johansen, som entusiastisk forteller om hvordan torget, etter tre år som byggeplass, skal bli det store samlingspunktet for Røa-folket.



– Torget skal bli et møtested. Det har jeg virkelig forventninger til. Vi merker også at det er store forventninger blant folk til det. Og torget kommer til å innfri, sier han bestemt.

– En scene skal vi også ha plass til. Og samarbeidet med Samfunnshus Vest og alle deres leietakere er også i et godt spor. Hjemmesiden til Røa Torg, www.roatorg.no vil også vise hele Samfunnshusets tilbud. Røa Torg blir et totalkonsept, sier han.

Butikkene

Noen av butikkene som kommer på nye Røa Torg, er allerede kjent, som at Coop Mega skal åpne en stor butikk, og at Vinmonopolet skal flytte inn.

Vi ber Johansen avsløre hele rekken av butikker og serveringssteder som vil fylle Røas nye kjøpesenter. På strak arm og uten jukselapp ramser han opp i rask rekkefølge:





Coop Mega

Vinmonopolet

Apotek1 (flytter fra det blå bygget)

Norli bokhandel

Christiania Glasmagasin

Vic dame- og herreklær

The Smoothie Factory

Godteshop

Thune Gull og ur

Sunkost

Floriss blomster

Princess

Optiker

Blade Studio frisør

Nordvik Bolig

Annen Etage (interiør)

Indian Heritage (restaurant)

Åpent Bakeri

Johansen forteller at noen få lokaler fremdeles står ledig, og at de er i forhandlinger med flere mulige leietakere. Listen over butikker kommer derfor til å være lenger når åpningsdagen er her, som altså antakeligvis blir i november.

– Noen aktører flytter fra andre steder på Røa så det betyr at det vil komme andre inn der hvor disse flytter ut. Dette vil føre til ytterligere tilbud for hele Røa. Vi er veldig glad for at det bygges videre på det gode samarbeid som i alle år har eksistert på Røa på kryss og tvers blant næringsdrivende på stedet, og vi har et svært godt samarbeid, ikke minst med Røa Senter, sier Johansen.

Hektisk aktivitet inne

Akersposten får være med på en omvisning, og vi kan se hvordan lokalene er i ferd med å ta form. Skjult bak byggegjerder og presenninger er det hektisk aktivitet.

Det som har kommet lengst, er de 63 leilighetene og garasjen i U2, hvor beboerne skal parkere. I bygg A og B er det klart for innflytting i september. I bygg C, som ligger lengst unna Vækerøveien, blir det innflytting i oktober.



På taket av bygg A er det en takterrasse som kan benyttes av alle beboerne. Her er det god plass og 360 graders utsikt til fjorden, Ullernåsen, Bærum, Husebyskogen og Holmenkollåsen.

Vi geleides gjennom lokalene som skal romme polet og Coop Mega, Princess Interiør og Blade Studio frisør. Det blir plass til et personalrom, og det blir senterkontor.