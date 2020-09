Her åpner Tiril sin tredje kafé

Det begynte hjemme på kjøkkenet for fire år siden. Neste stopp er CC Vest for Tiril Lunde Refsum (28). Mandag åpner hennes 3. Oslo Raw kafé. Hun forteller om en kort, men eventyrlig reise og gleder seg stort til å ta i mot sine første gjester på CC Vest.

Publisert: 16.09.2020 kl 11:00

LILLEAKER: Tiril Lunde Refsums historie bærer i seg en fortelling om gründerånd, lidenskap og å forfølge og realisere drømmer.

– Det var egentlig journalist jeg skulle bli, sier hun. – Jeg begynte på journalistutdanningen i Volda 18 år gammel, men halvåret etterpå var jeg helt utbrent. Jeg skulle være den perfekte vestkantjenta – perfeksjonisten med store ambisjoner. Jeg tok ikke vare på meg selv, og så smalt det bare i bakken. Jeg ble liggende et halvt år omtrent uten å kunne gå, sier Lund Refsume, som er oppvokst på Holmen.

– Sakte, men sikkert begynte jeg å tenke «hva er det som gjør meg glad?». Jeg var interessert i mat, men spiste og levde overhodet ikke sunt. Så var jeg på en festival hvor jeg ble introdusert for raw food – og begynte å spise plantebaserte produkter. Jeg kjente at dette gradvis ga meg en lettelse i kroppen, og jeg fikk masse energi. Jeg fikk øynene opp for kaker – ettersom jeg alltid har vært en søtmons, og jeg begynte å lage kaker basert på avokado, kokos, frukt, nøtter og så videre

– Det ble mange kaker, og plutselig hadde jeg fryseren full. Det var kaker overalt, og jeg tenkte at jeg må forsøke få dette omsatt på en eller anen måte. Jeg kastet meg på sykkelen og dro rundt til kaféer i byen og tilbød mine kaker. Noen kjøpte og likte det så godt at de ba om mer. Så en dag ringte de fra The Well Spa, og ville gjerne bestille mange kaker. De trodde jeg drev et stort bakeri! Men jeg kastet meg ut i det, og det var da jeg skjønte at dette virkelig var noe å satse på.

– I november 2016 åpnet jeg første Oslo Raw på Adamstuen, deretter på Frogner og nå på CC Vest. Vi har et bakeri som produserer kaker til alle stedene, og er nå cirka 40 ansatte – på halv- og heltid, forteller Tiril.



Oppe i alt dette har hun også blitt mamma for første gang, og har skrevet to kokebøker på Gyldendal – begge er blitt bestselgere.

– Du har vel truffet tidsånden her?



– Ja, det er stor interesse for plantebasert mat, og vi er ikke eneste aktør. Konkurransen øker, men det er bare inspirerende. Jeg møter mange som er skeptiske til mat som er basert på planter – men de fleste blir positivt overrasket over hvor godt det smaker.

– Jeg må likevel understreke at jeg er ingen fanatiker og ingen veganer. Jeg ønsker å tilby kaker som er estetiske og som gir lyst til å smake. Mange er også opptatt av miljø og fokusert på å spise mindre kjøtt for eksempel, og da må alternativet uansett være noe godt og noe som frister, sier Tiril.

– Flere kaféer på gang?



– Vi ønsker å etablere oss på Grünerløkka, og har vel et slags mål om å åpne én kafé i året, og skape en kjede som kanskje også kan ekspandere utenfor Norges grenser, avslutter Tiril.

Mandag er det altså klart for Oslo Raw på CC Vest.



Det håper Tiril skal bli helt rått.