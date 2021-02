Her aker de på historisk grunn

I helgen var det stor aktivitet på Lilleaker i det som nå heter Fåbroparken, men som i tidligere tider het Dynamittdalen – eller «dynamittdar’n» som det uttales. Her lå blant annet ake- og skibakken «kjerringhølet» som var elsket og fryktet av barn og unge. Takket være snøkanon ble det igjen fart i denne bakken – mange tiår senere.

Publisert: 01.02.2021 kl 00:20

LILLEAKER: Det er Mustad Eiendom som står bak snøen. Kuldegrader har vi i fullt monn for tiden, men det er dårlig med snø i lavlandet. Det ble det ordnet opp i ved at Mustad ved hjelp av snøkanon gikk i gang med å produsere snø.

Markedsdirektør Herman Dyrø i Mustad Eiendom sier dette om initiativet og bakgrunnen:

– Etter å ha kjørt til Øvresetertjern for å ake med barna i julen, tenkte jeg at det var idiotisk å reise så langt for å finne en fin akebakke med snø. Og på samme tid var det mye fokus på at det var alt for mye folk på busser og T-bane som stimlet sammen for å komme seg ut nå midt i pandemien. Jeg tenkte da at bakken mellom arbeiderboligene og Fåbroparken egnet seg ypperlig til aking, så da var veien kort til bestilling av snøkanon og sikringsmatter, sier Dyrø.

– På null komma niks var jo plutselig bakken fylt av barn som aker og leker, mens foreldrene slår av en etterlengtet prat i solskinnet, sier Dyrø og legger til:

– Og så hadde jeg jo hørt historien fra gutta i Lilleaker Forum om alt som foregikk av aking og skihopping her tidligere, så det var ekstra moro at vi da kunne legge til rette for at det som preget Lilleaker før også kan videreføres til nye generasjoner.

– Selv om det lugger litt i den nasjonalromantiske samvittigheten å bruke vann og strøm for å skape vinter, så synes jeg faktisk at det er viktig at vinter og snø blir en del av våre barns oppvekst – selv om vi må ty til litt tjuvtriks for å få det på plass. For meg er det i hvert fall en god påminnelse om hva vi jobber for å bevare med tanke på klimaet og naturen, avslutter Dyrø som legger til at det lørdag og søndag har vært mellom 30 og 60 barn og voksne til enhver tid på dagen.