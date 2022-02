Helomvending for Hoff skole og Smestad skole

Avgjørelsen om endring i skolebehovsplanen falt under utvalgsmøtet i rådhuset onsdag 2. februar.

Publisert: 02.02.2022 kl 14:40

BYDEL ULLERN: I onsdagens møte i kultur- og utdanningsutvalget ble det sikret at Hoff skole skal vurderes som ren ungdomsskole og Smestad som ren barneskole. Det ble vedtatt i forbindelse med skolebehovsplanen.

Høyre og Frp foreslo: "Bystyret ber byrådet vurdere at Hoff skole dimensjoneres som ren ungdomsskole og Smestad skole som ren barneskole."

Forslaget fikk under dagens møte støtte av Ap, SV og MDG og er dermed sikret flertall i bystyret.

Tidligere i skolebehovsplanen var begge skolene pekt ut som blandingsskoler med både barneskole og ungdomsskole integrert. Det forslaget høstet mye kritikk da skolebehovsplanen var til høring. På Smestad er det tidligere planlagt å bygge ut en ungdomsskole og utvidet barneskole med 1300 elever i samme område.

Mehmet Kaan Inan er Høyres fraksjonsleder i kultur- og utdanningsutvalget. Han uttrykker glede over det vedtatte forslaget.

- Dette er svært gode nyheter for alle som er opptatt av et best mulig skoletilbud i Vestre Aker og Ullern. Det er rett og slett en god dag. Jeg vet ikke hvor mange telefoner og eposter jeg har fått fra engasjerte foreldre og andre som brenner for at elevene i vest skal ha et best mulig skoletilbud, men jeg håper de nå ser at det nytter å stå på. sier Mehmet Kaan Inan til Akersposten og fortsetter - Det engasjementet har også byrådspartiene fått med seg, og jeg er glad for at Høyre derfor har fått gjennomslag for å prioritere arbeidet med disse viktige skoleprosjektene. Jeg opplever det nesten som et folkekrav at Smestad skole skal bli en ren barneskole, og at Hoff, når den snart står ferdig, blir en ungdomsskole. Vi har i dag fått byrådet med på å ta et langt steg i riktig retning, men jobben er ikke gjort. Hvis alle fortsetter å engasjere seg og står på videre så tror jeg vi skal få det til.

