Bydel Ullern søker besøkshjem og støttekontakt for en positiv og glad gutt på 9 år

Publisert: 21.10.2021 kl 12:05

Hei – kanskje noen av dere vil være litt sammen med meg?

Jeg heter «Lukas» og er en gutt på 9 år som bor sammen med min pappa og storebror. Jeg er glad i å være aktiv og har så langt funnet ut at jeg liker tennis, badminton og brettspill. Jeg har mange spørsmål og liker å utforske verden med andre mennesker. (Jeg kan være litt dårlig taper i brettspill, men ikke veldig)

Pappa, de voksne og jeg har funnet ut at det hadde vært fint om jeg kunne besøkt en familie en helg i måneden, og være med på deres aktiviteter. Jeg liker veldig godt å være sammen med andre – både barn, ungdommer og dyr. Det er også fint om familien har mulighet til å gjøre aktiviteter sammen med meg en ettermiddag/kveld etter skolen annenhver uke.

Hvis du eller dere har lyst til å bli kjent med meg og utforske verden med meg, så må dere ta kontakt med min kontaktperson Ida i barneverntjenesten i Ullern.

Ta kontakt med kontaktperson Ida Kristiansen Juklerød på telefon 94006277/91337452 for mer informasjon om oppdraget.

Hva er et besøkshjem?

Mange barn trenger litt ekstra voksenkontakt, et utvidet nettverk og flere positive opplevelser i sin hverdag. Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak i regi av barneverntjenesten, som skal bidra til å gi barn et ekstra pluss i hverdagen. Samtidig kan det også fungere som avlastning for foreldre som har behov av det. Familien må ha en stabil livssituasjon og det er ønskelig at familien kan binde seg for minst ett år. Det må ikke være noen store livskriser, rusproblemer eller psykiske problemer i familien.

Det er ikke nødvendig med sosialfaglig utdannelse for å bli besøkshjem, men det kreves at besøkshjemmet har tid, overskudd og sengeplass til et ekstra barn. Familien bør ha forståelse for barns ulike behov og reaksjoner. I de fleste sammenhenger er det å oppleve en trygg og forutsigbar familiesituasjon det barna trenger mest. Besøksforeldre må framlegge uttømmende og utvidet politiattest. Det kreves ordinær politiattest av husstandsmedlemmer som er over 18 år. Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder.

Hva er en støttekontakt?

En støttekontakt hjelper barn og unge som er i behov for sosialt samvær eller støtte til fritidsaktiviteter utenfor hjemmet. En støttekontakt kan eksempelvis ta med barnet på kino, organisert fritidsaktivitet etc. Det er barnets interesser og ønsker som er avgjørende for hvordan oppdraget vil være. Det er ingen formelle utdanningskrav som kreves for å bli støttekontakt. Støttekontakt må fremlegge uttømmende og utvidet politiattest.

Det vil bli utbetalt lønn i henhold til gjeldende satser, samt utgiftsdekning og kjøregodtgjørelse.

