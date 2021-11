Hege Tunaal med egne viser

For dere som liker visesang, er Ullern kultursenter stedet førstkommende onsdag. Visesanger Hege Tunaal kommer med dikt- og viseprogrammet «Dypt nede i det blodrøde rødvinsglasset».

Publisert: 22.11.2021 kl 15:39

LILLEAKER: – Det jeg skal framføre, er egenproduserte tekster og melodier, forteller Hege Tunaal. Mange i den eldre garde husker godt hvordan hun tolket visesanger andre hadde skrevet.

Tunaal var en del av den store visebølgen som startet på midten av 1960-tallet. Denne musikk- og kulturbevegelse hadde sitt høydepunkt på 1970-tallet. Det var mange som i de årene flokket seg rundt ost, kjeks, vin og visesang. Hennes første plate kom i 1969 – nemlig albumet «Dobbeltportrett». Det var i samarbeid med Lars Klevstrand.

– Der nede i det blodrøde rødvinsglasset skvalper det ideer som magnetkompasset, fortsetter Tunaal. Setningen finnes i en av hennes tekster. Hun har gitt ut en rekke plater – blant annet et par CD-er med egenproduserte viser. «Ildfluer» kom i 2003. «Annet hvert sekund …» kom i 2017.

Samlet utdrag

Publikum får høre viser fra disse to CD-ene. Det er tekster hvor det reflekteres over relasjoner. Poetisk blir tilhørerne lyttende til blant annet fortellinger om møter mellom mennesker, redsel for det ukjente, om gleden av å kle seg pent samtidig som folks bedømmelse og kropps-press, skremmer i bakgrunnen.

– Tekstene tar også for seg ensomhet og hvordan mange dekker over det samt den vanskelige dataverdenen. Den er også med, sier Tunaal, som har med seg Steinar Larsen på gitar. Forestillingen er regissert av Bentein Baardson og er et ledd i Den kulturelle spaserstokken.

Kvinneskjebner

«Annet hvert sekund …» tar for seg kvinneskjebner.

– Jeg er så opprørt over alle jentebarn som giftes bort. Da jeg ga ut CD-en «Annet hvert sekund …» i 2017, skjedde akkurat slike giftemål annet hvert sekund – derfor den tittelen, sier Tunaal, som legger til at det den gang, ifølge FN, var rundt 15 millioner jenter som fikk den skjebnen.

– Nå, under TV-innsamlingen i oktober, kom det fram at det har gått ned til rundt 12 millioner barnebruder, sier Tunaal. Det vil si at det har gått ned med noen få millioner på noen år.

– Nå skjer det hvert tredje sekund. Det er forferdelig.

Dolphins

Viseklubben Dolphins var et viktig sted under visebølgen. Navn som Ole Paus, Lillebjørn Nilsen, Kari Svendsen, Øystein Sunde, Lars Klevstrand og Hege Tunaal er bare noe av dem som ofte var der.

– Blir det også viser fra gamle dager?

– Nei, ikke ved denne anledning. Denne gangen har jeg bare med meg egenproduserte viser og dikt skrevet over noen år fram til i dag, sier Hege Tunaal, som i 1983 fikk Spellemannprisen sammen med Lars Klevstrand. Det var for albumet «Ola Skutvik og Mariann». Der tolker de Hartvig Kirans tekster. Mange husker godt Tunaals tolkning av Kirans «Aldri meir».

I 37 år var Hege Tunaal lektor ved Statens Teaterhøgskole. Onsdag 24. november kl. 12 kan du høre henne live på Ullern kultursenter.