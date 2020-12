Det er ingen tvil om at sjåføren her har gjort alt i sin makt for å nå frem til matvarene. Men i skiløypa sa det stopp!

Publisert: 16.12.2020 kl 16:30

TRYVANN: En Akersposten-leser tok onsdag ettermiddag kontakt med redaksjonen, etter at hun hadde kommet over varebilen fra Kolonial.no, som hadde kjørt seg godt fast i et kryss like ovenfor Øvresetertjern, ved Tomm Murstad barnehage. Det største problemet er er at dette er et godt stykke unna bilveien. Her er det kun skiløype.

Og dette er også et godt stykke unna veien, ifølge tipseren, Ellen Heidi Lie.

«Kjørt laaangt inn i skiløypa fra Tryvann helt ned ved Tom Mustad barnehage, hvordan de skal få den ut og opp bakken lurer jeg på!» lyder meldingen fra Lie.

– Hva har skjedd her, spør vi pressekontakt i Kolonial.no, Luise Fuchs.

– Her har nok sjåføren vår vært uheldig. Vi gjør alt vi kan for at han skal komme seg på veien igjen og at kundene får maten på døren så fort som mulig, sier hun.



I mellomtiden, så opp for en litt malplassert varebil i et kryss i skliløypa ovenfor Øvresetertjern!

Her ble det stopp, og her gås det nå på ski.

