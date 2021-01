Har overtatt prosjekt med rundt 150 nye leiligheter

Selvaag Bolig har overtatt utbyggingen av det såkalte «Lilleakerveien 47 m/flere» med planer om cirka 150 nye leiligheter. At en stor aktør som Selvaag nå sitter med hånden på rattet i dette prosjektet kan bety en del for fremdrift og utvikling.

Publisert: 17.01.2021 kl 19:30

Selvaag Bolig har overtatt dette boligprosjektet på Lilleaker hvor det antydes rundt 150 nye leiligheter. Det planlegges adkomst til de nye leilighetene via Jonas Dahls vei. Slik ser man for seg hvordan dette vil se ut.

LILLEAKER: Selvaag Bolig – en av de store boligutviklingsselskapene her i landet, har kastet sine øyne på Lilleaker. For selskapet betyr dette engasjement i nærmiljøet ettersom selskapet har sitt hovedkontor i Silurveien 2 – det vil si bare noen hundre meter unna.

Akersposten har tidligere omtalt dette boligprosjektet, som har skapt ganske stort engasjement i nærmiljøet. Noen naboer har vært kritiske til både antall bygg og ikke minst høyde. Nå har man kommet så langt at Selvaag Bolig regner med salgsstart i løpet av 2021 eller tidlig 2022.

150 boliger

– Prosjektet får cirka 150 boliger med spennende arkitektur, sier konserndirektør for kommunikasjon og marked, Kenneth Gregersen, i Selvaag Bolig.

– Det blir et bilfritt utemiljø og flotte, parkmessige utearealer. Selve reguleringsplanen går sin gang, og det er vår oppfatning at Plan- og Bygnjngsetaten (PBE) er positive til planene. De har noen forbehold til planen, men det er vanlig i prosjekter som dette, sier Gregersen.



– Hva var bakgrunnen for at dere gikk inn i dette prosjektet?



– Vi er en av Norges største boligbyggere og ser kontinuerlig etter attraktiv utviklingseiendom. Dette er en attraktiv tomt med god beliggenhet som vi ønsker å utvikle.

– Betyr dette noen endringer i prosjektets utforming/størrelse etc.?



– Det er ikke gjort noen vesentlige grep i utforming/størrelse enn som man ellers ville gjort på bakgrunn av innkomne bemerkninger fra PBE og andre interessenter ifm offentlig ettersyn.

I det øvre sjiktet

– Hva slags prisnivå vil det kunne bli på boligene?



– Det er for tidlig å si noe om, men vi selger alltid til markedspris. Ettersom vi skal legge inn en rekke kvaliteter, blir nok prisen i det øvre sjiktet av det som kommer for salg i området. Størrelser er ikke avklart ennå, men det blir nok en leilighetsmiks med alt fra 2- til 4-roms, så prosjektet kan appellere til ulike deler av markedet. Det er jo også slik bomiljøet blir best, når de som bor der er i forskjellige livsfaser: småbarnsfamilier, eldre, førstegansetablerere og aleneboende, sier han.

– Hvordan ser dere på Lilleaker som boligområde?



– Lilleaker er i dag et flott boligområde og har nærhet til kollektivtransport, grønne kvaliteter. Vi tror at dette prosjektet vil bidra i nabolaget på en positiv måte fordi og det blir helhetlig utvikling av eiendommene fremfor en fragmentert utbygging hvor mindre utbyggere søker å optimalisere egen tomt. Prosjektet vil rydde opp i uklare forbindelser og det blir fantastiske boliger med flotte utearealer

Parkeirng og trafikk

– Hva med parkeringsforhold?



– Plangrepet legger opp til underjordisk parkering i kjeller for boligene og et bilfritt utemiljø. Prosjektet er i reguleringsfasen, og det er ikke tatt stilling til alle detaljer rundt garasjeutforming og eventuelt gjesteplasser. Det er også svært nært til kollektiv, slik at det vil være lett for besøkende å benytte trikk eller buss.

– Hvordan ser dere på de trafikale forhold? Lilleakerveien er sterkt trafikert og Jonas Dahls vei smal og mye brukt gangvei?



– Trafikkanalysen er under oppdatering etter de siste justeringene som er gjort nå i årsskiftet. Hva gjelder Lilleakerveien er vår forståelse at planforslaget faktisk reduserer trafikk til denne veien. Eksisterende situasjon i dag med næringsbygget og mye overflateparkering trekker biltrafikken langt inn i felt A, mens den nye situasjonen vil redusere overflateparkering og medføre at trafikken inn i planområdet tidlig går ned i underjordisk garasjeanlegg, sier han og fortsetter:

– Angående Jonas Dahls vei så vil planforslaget naturlig nok medføre økt trafikk, men vi vil oppgradere veien og gjøre den sikrere slik det fremkommer i planforslaget. Gangforbindelsen opp fra Jonas Dahls vei vil ved utbygging også bli oppgradert og forbedret. Vi tror at også nærheten til kollektiv vil medføre at beboere oftere vil reise kollektivt fremfor å ta bilen, så det vi kan gjøre er å tilrettelegge for gode og naturlige gangforbindelser. Dette er i tråd med politikken som føres.

– Hva med det gule huset, Lilleakerveien 47 og den gamle sveitservillaen (baker Schjerven)?



– Byantikvaren ønsker å bevare Lilleakerveien 47 (det gule huset, red.anm.). Så det betyr at både dette og sveitserhuset i Ullernchausseen 119 vil bli bevart. Som tidligere er fortsatt planen at det skal legges til rette for næringsvirksomhet i sveitservillaen (119). Det betyr at det kan være mulig å gjenopplive bakervirksomheten dersom aktuelle aktører er interessert, sier Kenneth Gregersen hos Selvaag.