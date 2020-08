– Har ikke noe med sykler å gjøre

– En elsparkesykkel er ikke en sykkel, sier sykkelentusiast og -importør Stian Steen-Olsen om at elsparkesyklistene har de samme rettighetene som syklister på fortauer og gang- og sykkelveier.

Publisert: 05.08.2020 kl 14:36

OSLO: I løpet av sommeren har debatten om bruken av elsparkesykler tiltatt i styrke. Bare i Oslo er det nå mer enn 12.000 elektriske sparkesykler, og konfliktnivået har økt etter hvert som det har skjedd flere ulykker og konfrontasjoner på områder som tidligere har vært forbeholdt gående og syklende.

Stian Steen-Olsen fra Holmen er administrerende direktør for Merida Norge. På sin Facebook-side gikk han i helgen ut med et innlegg der han tok opp temaet elsparkesykler, eller «ståmopeder», som han gjerne kaller disse selv.

«100 prosent motorisert»

«Det befinner seg nå nærmere 13.000 elektriske elsparkesykler (jeg kaller dem ståmopeder) i hovedstaden, og alarmen har gått i lang tid om å få på plass riktige reguleringer. Elsparkesyklene er i dag regulert som en sykkel, noe jeg mener er helt feil. For å gjøre det klinkende klart, slik jeg ser det er elsparkesyklene IKKE en #sykkel.»



Slik åpner Steen-Olsen innlegget sitt. Han begrunner det slik hvorfor man skal skille mellom de to:



«En elsykkel er en sykkel – du må tråkke rundt for at den skal bevege seg framover. Elsparkesyklene derimot er 100 prosent et motordrevet kjøretøy som ikke har noe med sykler å gjøre - og heller bør klassifiseres som en elektrisk ståmoped - og dermed følge veitrafikkloven.»



I innlegget skriver han også at han syns at «de elektriske ståmopedene er et bra tilskudd for mobilitet i byene, men situasjonen der de ligger slengt rundt på fortau overalt i byen, er uholdbar».



Steen-Olsen mener at bruken og elsparkesykkelbransjen må reguleres bedre enn med dagens regelverk. Han skriver:

«Tempoet må opp for å få plass et nasjonalt regelverk nå. Det er ikke holdbart at lovverket lar aktører snylte på offentlig areal uten å ta fullt ansvar for produktene sine, og skyver kostnaden over på fellesskapet.»



– Politiet må også være flinke til å følge opp, sier han til Akersposten.

Ikke veldig bekymret for syklene

Løsningen på problemene er ifølge Steen-Olsen å klassifisere «ståmopedene» som motorkjøretøy og ikke som sykler. Det betyr at de i så fall ikke kan brukes på fortauer og på gang- og sykkelveier og at det må brukes hjelm.

– Er du, som en stor aktør i sykkelbransjen, bekymret for at bråket rundt elsparkesyklene skal gå utover rettighetene man har med for eksempel elsykkel?

– Jeg er litt bekymret for at folk som egentlig ikke vet helt hva de snakker om, skal skjære alle over én kam. Men jeg tror ikke det kommer til å gå utover sykler eller elsykler. En elsykkel er en sykkel. Den tråkker man på, påpeker han.

Møte om elsparkesykler

I flere av de største byene i Norge raser nå debatten om elsparkesykler, og samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) har nå innkalt storbyer, kommuner og aktører til et møte.

– Jeg ønsker strengere lovgivning, vi ønsker å få bedre kontroll av bruken av elektriske sparkesykler. Det tror jeg både de som bruker elsparkesykkel og de som går i gatebildet er opptatt av. De ønsker det skal være trygt å bruke det, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide til NRK.



