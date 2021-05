Har identifisert 20 skoletomter i bydelen – men de er hemmelige

Oslo kommune har vist interesse for deler av Statnett-tomten i Bydel Ullern som skoletomt. Grunneier mener det kan bety en samfunnsøkonomisk katastrofe og at han vet om 20 mer egnede skoletomter.

MONTEBELLO: Styreleder i Husebyplatået AS, Martin Høegh Haanes, mener det er helt uforsvarlig å anlegge en skoletomt på Statnettomten. Det kommer frem i en epost han har skrevet til byutviklingsbyråd Rasmus Reinvang (MDG).

Selskapet planlegger 550 – 600 boligenheter på tomten. Haanes er også styreleder for Montebello Terrasse AS, som vil bygge ut på nabotomten, det såkalte trekantkvartalet, med rundt 100 boliger. Selskaper knyttet til Miliarium, sitter med 50 prosent av aksjene i begge selskaper.

Eiendoms- og byfornyelsesetatens utredning av Husebyplatået som potensiell lokasjon for ny skole i Ullern bydel, har ikke falt i god jord hos grunneier. Det kommer frem i saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten, hvor brevet til byutviklingebyråden ligger. Haanes mener at å anlegge skole på deler av Statnett-tomten på Husebyplatået vil spenne bein under ønsket bymessig bærekraftig utvikling på Montebello, samtidig som skole på Husebyplatået vil være en samfunnsøkonomisk katastrofe, også for Oslo kommune.

20 mulige skoletomter

Noe som er interessant i denne saken, er hva som kommer i slutten av brevet:

"Vi ønsker svært gjerne et møte med deg raskest mulig for å gi ovennevnte argumenter litt mer kjøtt på beinet, presentere / diskutere alternative skoletomter i bydel Ullern, samt (hvis ønskelig) presentere planforslaget vårt.

Vi har for øvrig allerede identifisert ca. 20 mulige skoletomter i bydel Ullern som vi (innledningsvis) mener kan være betydelig bedre alternativer enn Husebyplatået totalt sett."

I og med at leting etter skoletomter har høy prioritet i kommunen, ikke minst i bydelen, og mangelen på disse er betydelig, så er registrering av 20 potensielle skoletomter en god nyhet. Akersposten ville gjerne være først ute med å presentere disse tomtene og spurte Haanes om følgende per mail:

I en mail til byråd for byutvikling, Rasmus Reinvang, den 29.03.21, står det at Miliarium allerede har identifisert ca. 20 mulige skoletomter i bydel Ullern. Det er interessant fordi behovet for egnede skoletomter er stort. Kan vi få opplyst hvilke tomter det er snakk om, da dette er interessant både for politikere og ikke minst våre lesere.

Til dette svarer Haanes:

- Takk for henvendelsen. Dessverre ønsker vi ikke å gå ut med det. Vi har heller ikke delt dette med Rasmus eller andre politikere. Vi har bare informert om at vi mener det er flere tomter der ute, og at det bør gjøres en grundig vurdering av dette.



Dermed er disse 20 tomtene så langt ikke kjent.

