Har fått Egebergs Ærespris

Therese Johaug er tildelt Egebergs Ærespris for sine resultater i langrenn og på friidrettsbanen. Komiteen begrunner hvorfor hun er en rollemodell til tross for dopingutestengelse.

Publisert: 04.12.2020 kl 10:35

OSLO/HOLMENKOLLEN: Therese Johaug, som i snart 10 år har bodd på Holmenkollen, og som legger ned mesteparten av treningen sin i Nordmarka, har mottatt den gjeve prisen denne uken.

Dette skriver Norges Idrettsforbund i en pressemelding fredag:



Egebergs ærespris har en 100 år lang historie som en av norsk idretts mest ettertraktede utmerkelser. For å komme i betraktning for utmerkelsen må utøveren oppfylle følgende fire kriterier:

*Kandidaten skal ha fremragende prestasjoner i en idrettsgren, som toppplassering i verdensmesterskap eller olympiske leker.

Kandidaten skal også ha utmerket seg i andre idrettsgrener, som nasjonal toppplassering.

Kandidaten skal bedrive hovedidrett og sideidrett samtidig, eller innenfor en rimelig tidsperiode.

Kandidaten skal være en god rollemodell for idrettens verdier.



Det er komiteen for Egebergs Ærespris (nedsatt av Idrettsstyret) som vurderer innkomne nominasjoner fra idrettens egne organisasjonsledd. Komiteen består av Børre Rognlien (leder), Odd-Roar Thorsen og Brit Pettersen Tofte. Therese Johaug var nominert av Norges Skiforbund for sine prestasjoner i 2019.

Enstemmig

Det er en enstemmig komité som har konkludert med at Therese Johaug er en meget godt kvalifisert kandidat. Komiteens vurderinger med tanke på kriteriene er:

*Johaug hadde sitt internasjonale gjennombrudd under verdensmesterskapet på ski i Sapporo i 2007. Siden 2007 har Johaug tilhørt den ypperste verdenseliten og hatt en rekke internasjonale topplasseringer i langrenn. Hun har tre olympiske medaljer, 10 gull i VM og vunnet Tour de Ski tre ganger. Hun har vunnet 14 NM-gull (senior), samt flere sølv- og bronsemedaljer i både internasjonale og nasjonale mesterskap. Johaug har i tillegg blitt tildelt tre priser på Idrettsgallaen: Årets navn (2012) og Årets kvinnelige utøver (2016 og 2020).

Johaug dokumenterte i 2019 at hun også er en meget god friidrettsutøver, med NM-gull både på 10 000 meter baneløp og i terrengløp.

Prestasjonene skjedde samme år som hun ble verdensmester på ski. Tre ganger individuell verdensmester på ski og to ganger norgesmester i friidrett i samme sesong (2019) er en prestasjon som skiller seg ut også blant vinnerne av Egebergs Ærespris. I 2020 løp hun 10 000 meter på bane på 31.40.67, som er under VM-kravet.

Ett av kriteriene for å bli tildelt Kammerherre Egebergs Ærespris er at kandidaten også skal være en god rollemodell for idrettens verdier.



I begrunnelsen fra Norges Skiforbund heter det blant annet: Johaug er alltid blid og positiv, og bidrar med sin kunnskap og kompetanse inn i den norske langrennssporten. Norges Skiforbund mener Johaug er et forbilde både nasjonalt og internasjonalt, samt at hun er en god ambassadør for skisporten generelt og langrennssporten spesielt. I tillegg er Johaug engasjert i ulike stiftelser som Vi-stiftelsen, Right to Play og Aktiv mot kreft.

Rollemodell til tross for dopingutestengelse

Johaug var utestengt fra all idrett i perioden 18. oktober 2016 til 19. april 2018 (18 måneder) grunnet brudd på dopingreglementet. Komiteen har vurdert sak og konklusjon fra CAS. Hvis Johaug hadde vært dømt for doping i betydningen av å ha forsøkt å jukse seg til bedre prestasjoner, ville hun ikke vært aktuell for Egebergs Ærespris. Johaug er imidlertid verken tiltalt eller dømt for forsøk på juks, hun er tiltalt og dømt for brudd på dopingreglementets krav til aktsomhet fra utøveren. Dette er et krav som må ligge på utøveren. Komiteen mener imidlertid at uaktsomheten alene ikke kan diskvalifisere Johaug som en god rollemodell. Det er avgjørende og prinsipiell forskjell på uaktsomhet og handling med forsett.

Johaugs holdninger og treningsarbeid, både under og etter utestengelsen, viser at hun har en stor kjærlighet til idretten. Hun omtales gjerne som «krumtappen» og forbildet i kvinnelandslaget i langrenn. Hun er skiløperen som går foran og setter standarden for internasjonal kvinnelangrenn, samtidig som hun er en aktiv og stolt ambassadør for sin klubb, Nansen IL.

Therese Johaug går inn i rekken av store idrettsprofiler som har blitt tildelt Egebergs Ærespris, og som har vist fremragende prestasjoner både på ski og i friidrett.