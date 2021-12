«Har en verdi langt ut over nyhetene»

En fri og uavhengig presse beskytter mot maktmisbruk. Faktabasert journalistikk brynes mot løgn og fake news. Over hele verden arbeider journalister for å bekjempe diktaturer og innskrenkninger av ytringsfrihet. Hver dag kjempes det for demokrati og menneskers rett til å si og mene det vi vil.

I dag er det to som hedres for sin innsats for ytringsfrihet – selve forutsetningen for demokrati og varig fred. Maria Ressa og Dmitrij Muratov er i Oslo for å bli tildelt Nobels fredspris for 2021.

Ressa og Muratov får prisen for sin modige kamp for ytringsfrihet på Filippinene og i Russland. De er samtidig representanter for alle journalister som står opp for dette idealet i en verden der demokrati og pressefrihet har stadig trangere kår.

Uten ytrings- og pressefrihet kan arbeidet for forbrødring, nedrustning og en bedre organisert verden vanskelig lykkes i vår tid. Årets fredspris har derfor en solid forankring i bestemmelsene i Alfred Nobels testamente.



Hos oss tar vi disse verdiene for gitt. Vi kan si hva vi vil. Vi kan gå til stemmeurnene og delta i frie og uavhengige valg. Men også hos oss er disse verdiene truet. Karikaturtegningene utløste en debatt om hvor grensen for ytringsfriheten går og reiste spørsmålet om hvor mye krenkelse en må tåle.

Vi bor i et langstrakt land med mange aviser. Vi har noen store mediehus, men andre land har ikke det samme mangfoldet når det gjelder lokalaviser. Vi som bor i Bydel Ullern og Vestre Aker er så heldige at vi har vår egen lokalavis. Det er bare å logge seg inn på www.akersposten.no Her er stoff gratis tilgjengelig for leserne. Her kan en følge med i avisen og avisen følge med i det som skjer. Avisen har som hovedmål å engasjere, rette søkelyset på viktige temaer i lokalmiljøet samt være et talerør for innbyggerne.

Akersposten som ren nettavis oppsto i 2016 etter at papirutgaven forsvant i 2014. Redaktør Fredrik Eckhoff og hans medarbeidere arbeider sent og tidlig for å gi leserne et godt innblikk i det som skjer i de to bydelene. Redaktøren inviterer leserne til deltakelse. Det gis mer enn gjerne plass til debatt samt aktivisere lesere i spørreundersøkelser.

Under pandemien var det mange som fulgte Akersposten for å se hvor langt vaksineringen var kommet i våre to bydeler. Det foregår mange – små og store – utbyggingen i våre to bydeler. Utrolig mange klikker seg inn og følger med i hva som er planlagt i akkurat deres område.

Pressen følger med på hva som foregår i verden. Men pressen er utrolig viktig også når det gjelder hva som foregår i ditt og mitt nabolag. Det er her vi lever våre liv. Det er det som skjer i lokalsamfunnene, som påvirker hvordan hverdagen blir.

De som leser Akersposten vet hvilken betydning informasjon som gis der, har. Men nyhetsmedier har en samfunnsverdi som går ut over enkeltinnholdet. Medier har en egen verdi som demokratisk kontrollorgan. En skal kikke maktutøvere i kortene, men politikerne har også en kanal til å nå ut til sine velgere. Demokratiet er tuftet på åpenhet. Da må vi kunne ytre oss fritt.

Prisen som deles ut i dag, er viktig også for deg og meg.

Bjørg Duve

journalist