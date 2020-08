– Har du tid til bare én økt i uken, er det mye bedre enn ingen

– På podkasten vår vil man høre veldig lite om hvordan man får mer sprettrumpe, flat mage eller hvordan man skal sette ny «pers» i Birken, sier Mads Kaggestad, som sammen med legen, hjerneforskeren og forfatteren Ole Petter Hjelle denne sommeren har kommet med en rekke episoder av sin nye podkast «Hjernesterk».

Publisert: 04.08.2020 kl 08:50

OSLO VEST: Hva gjør skjermtid med hjernene våre? Hvordan få motivasjon nok til å trene? Hvorfor er trening viktig for barn med ADHD? Hvorfor prioriteres ikke bruk av mosjon innen forebygging?

Temaene har vært varierte siden de to treningsglade herrene startet opp podkasten «Hjernesterk» like før sommerferien. I juni og juli har de levert nye episoder hver onsdag. De to profilene har minst én ting felles: De liker å trene. Ellers har de litt ulik innfallsvinkel på de ulike temaene, og det bidrar til den interessante dialogen.

Mads Kaggestad (43) er tidligere proffsyklist på øverste nivå. Han syklet i flere sesonger for det franske topplaget Credit Agricole og har blant annet annet syklet treukersrittet Spania Rundt. Kaggestad bor på Hovseter og har i flere år gjort seg bemerket som ekspertkommentator på TV2. Nå jobber han blant annet ut mot bedrifter, holder foredrag og følger opp flere tusen mennesker med trening og motivasjon. Ole Petter Hjelle (50) gjorde seg bemerket for noen år siden, da han som fastlege inviterte sine pasienter til å trene fats med ham. Dette førte til at mange kom i bedre form, og det ble mindre sykdom og redusert medisinbruk. Hjelle er vokst opp på Slemdal, er hjerneforsker og har skrevet to bøker om treningens påvirkning på helse og hjerne. Den første boken het «Sterk hjerne med aktiv kropp». Denne våren var han igjen bokaktuell med «Lev til du blir 100». Han er for øvrig også tidligere norgesmester i maraton (1995).

– Viktig og riktig

De siste årene har Hjelle blitt en ettertraktet foredragsholder, der han flere ganger har hatt med seg Johan Kaggestad, Mads’ far, på scenen. Men det var først i vinter han ble kjent med Mads.

– Jeg har jo fulgt med på hva Ole Petter har holdt på med, og jeg mener at hans perspektiv på trening er veldig viktig og riktig, sier Kaggestad når vi møter de to til en kaffekopp etter at en av sommerens podkast-episoder er spilt inn.

I podkasten «Hjernesterk» snakker Kaggestad og Hjelle mye om fysisk aktivitet og hva slags påvirkning det har i dagliglivet. De tar opp ulike temaer og snakker om eksempler fra virkeligheten.



– Vi to brenner for det samme, nemlig folkehelsen. Mads er god til å komme med eksempler. Det blir veldig tørt om man bare skal snakke om forskning, sier Hjelle.

– Hva er viktigst med å være i fysisk aktivitet?



– Det handler ikke mye om vekt og kropp og prestasjon. Karosseriet vårt og utseende er sekundært. Det er ikke engang sikkert at du blir tynnere eller ser vakrere ut av å være i aktivitet. Men du blir garantert påvirket positivt, både i kropp og hjerne, sier Hjelle.

– Når vi lager podkastene, er det for folk flest. Jeg liker Ole Petters evne til å formidle. Jeg kan for eksempel komme med en påstand, og så er det opp til ham å forklare. Ole Petter er faglig sterk. Jeg vet at det skjer ting inni hodet når man er i aktivitet, men han kan forklare hva som faktisk skjer, sier Kaggestad.



Forsket på egen kropp

Selv har den tidligere landeveissyklisten vært over gjennomsnittet interessert i hvordan trening påvirker kroppen.

– Jeg har egentlig forsket på egen kropp siden jeg begynte å sykle aktivt som 12-åring, sier han. Som ung og lovende syklist var Kaggestad med i et forskningsprosjekt i regi av det internasjonale dopingbyrået WADA, hvor de sjekket effekten av EPO.

– Jeg har alltid vært veldig opptatt av problematikken rundt doping i idretten, og han var aldri redd for å si sin mening. Jeg fikk jo da også høre ting som at «han unnskylder bare sin egen udugelighet», sier Kaggestad, som var midt i sykkelkarrieren da «kongen» Lance Armstrong ble felt.



– Jeg innrømmer at det var en lettelse at det ble avslørt at Armstrong var dopet, sier han.

Korona har gitt mindre aktivitet

– Samfunnet kan spare mye penger om vi mosjonerer mer. Det legges altfor mye til rette for inaktivitet, og det er et behov for å kommunisere dette, sier Kaggestad.

– Det dør én person i timen i snitt i Norge som et resultat av inaktivitet sier Hjelle.

– Hva har korona-perioden ført til? Man får noen ganger inntrykk av at masse folk er ute i skog og mark og er aktive?



– Vel, ser man på studiene, viser de at vi i denne perioden har vært mye mer stillesittende enn vanlig. 30 prosent har beveget seg mindre enn før koronaen kom. Det har blant annet gått utover folk som tidligere har vært aktive, men som i en lang periode ikke har kunnet bruke treningssenteret, sier Hjelle.



Hjelle ser imidlertid positivt på noen av effektene i skoler og barnehager i korona-perioden, der kravet om mindre grupper og mer avstand for mange faktisk førte til mer aktivitet. Mange ble rett og slett tvunget til å være mer ute i det fri.

– Jeg satte en aktivitetsmåler på min egen sønn på fire år. Det viste seg at han var 70 prosent mer aktiv i barnehagen enn tidligere, sier Hjelle.

Konsentrasjon

– Jeg håper at det å være mer ute, både på skole og i barnehagen, blir mer etablert også etter koronaen. Fysisk aktivitet er veldig viktig i forhold til konsentrasjonsevne, sier Hjelle. Et av temaene i podkastene denne sommeren var barn og ungdommer med ADHD-diagnose, og hva aktivitet har å si for dem.

– Vi er tilpasset en form for læring som ikke passer for alle. Har man ADHD, må man kanskje utfordres på en annen måte, sier legen.

For folk flest

– Vi vil gjerne snakke om ting som motivasjon, om skjermbruk, om psykisk helse og trening. På podkasten vår vil man imidlertid høre veldig lite om hvordan man får mer sprettrumpe, flat mage eller hvordan man skal sette ny «pers» i Birken, sier Kaggestad.

Hjelle er bevisst på å snakke mer om fysisk aktivitet enn trening.

– Myndighetene har en anbefaling, og det er at barn skal ha minst en time lek om dagen. Voksne bør ha minst 150 minutter med fysisk aktivitet i uken. Men det er ingen som har funnet ut en nedre grense for hva som hjelper. Det kan være å jobbe i hagen, gå mer i trapper, gå eller sykle til jobben. Alt hjelper. Har du tid til bare én økt i uken, er det mye bedre enn ingen! sier Hjelle.



– Og podkasten «Hjernesterk» er først og fremst for…?



– Folk flest! sier de begge to.

Du finner podkasten på for eksempel Spotify og Itunes.

