«Har du lyst til å være med?»

Hva skal en gjøre når en god idé til aktivitet dukker opp? Kontakt Frivilligsentralen!

Publisert: 15.10.2020 kl 10:55

Da Per en dag i våres banket på døren til Frivilligsentralen og sa «kan vi ikke lage en petanque-bane bak sentralen?», tente både styreleder Ola og jeg øyeblikkelig på ideen. Fra mitt bosted i Holmestrand har jeg lært spillet å kjenne godt. Miljøet hjemme er stort, og det favner alle aldersgrupper. Faktisk har jeg mange ganger tenkt at dette har jeg lyst til å få til hos oss også! Men det har manglet én ting – en ildsjel som Per. Nå stod han der, og nå skulle det bli petanque!



Nøkkelen til et vellykket prosjekt er planlegging. Banen ble tegnet, spesifikasjonene ble sjekket med Norges Fleridrettsforbund/petanque, og en samarbeidspartner med anleggsutstyr og lastebil ble med på laget. Alt som stod igjen før spaden kunne stikkes i jorden, var finansiering.

Bydel Vestre Aker fikk i 2020 en pott penger av Oslo kommune til en satsning som kalles «Aldersvennlig bydel». Da jeg lanserte ideen for bydelen, var svaret like raskt som positivt. Ja, dette høres veldig bra ut! Send oss en søknad så skal vi behandle den raskt.

Søknaden ble skrevet, og to uker senere hadde både styringsgruppa i Aldersvennlig bydel, bydelsdirektør og politikerne gitt sin tilslutning. Snakk om effektivitet!!

Med finansieringen på plass startet arbeidet. Røslige karer stilte med både dugnadshansker, spade og gravemaskin. Litt etter litt ble en forfallen gressplen forvandlet til en bane som tilfredsstiller internasjonale krav for konkurranser!!

21. september foretok BU-leder Yngvar snorklippingen mens stolte frivillige, Akersposten, bydelsdirektøren, Petanque forbundet og andre inviterte gjester smilte og skålte i Solo.



Nå er høstværet her, og utelek-sesongen er snart over. Men banene ligger der, så har du lyst til å prøve, er det bare å skaffe seg noen kuler og ta turen ned. Fra våren av blir det faste spilledager og åpent for alle! Vi ønsker at det blir etablert lag slik at vi kan få til en skikkelig turnering!

Har du lyst til å være med? Send oss en e-post så holder vi kontakten.

Espen W. Andresen

Vestre Aker frivilligsentral

post@vestreaker.frivilligsentral.no

