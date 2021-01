– Har blitt den møteplassen vi håpet på

Januar er en stille måned, og i år er den ekstremt stille. Men tar man turen til Harbitz Torg og inn dørene til LOKAL, kjennes livet igjen plutselig nesten normalt.

Publisert: 16.01.2021 kl 11:40

HOFF: Selv en sur og grå hverdagsformiddag er stemningen upåklagelig hos LOKAL, og etter et streif gjennom fasilitetene er det i grunnen ikke særlig overraskende at så mange har valgt å legge lunsj- eller kaffepausen hit. En fristende ferskvaredisk, godlukt fra hjemme-bakst, hyggelig innsyn til kjøkkenet og et stort, luftig lokale gjør at atmosfæren er ordentlig god.

DNA

– LOKAL har faktisk blitt den møteplassen vi håpet på, til tross for oppstart i disse ekstremt krevende tidene. Ingenting har kommet av seg selv, men å være tilpasningsdyktige er selve DNA’et vårt, og det har vært nyttig nå, sier Inger Marie Ommedal.

Sammen med Richard Patterson åpnet Ommedal LOKAL’s dører på Harbitztorget i august 2020.



En annen vesentlig del av LOKAL's DNA er fokus på dyrevelferd, at butikkene skal være ulike og tilpasset omgivelsene, og at råvarene som brukes og selges i størst mulig grad skal være dyrket og foredlet lokalt, ifølge Inger Marie. en kan ha grønnsaktorg, stort utvalg av delikatesser, kaffebar, bistro,

Tøff Start

Det sier seg selv at de må ha hatt en mildt sagt trang fødsel. LOKAL Harbitz er både et spisested med skjenke-bevilling, en delikatesse, et bakeri – og en dæsj bokhandel.

– Vi har litt annet enn matrelaterte saker her inne også, ja, sier Inger Marie. – Gjestene våre skal ha litt å titte på når de setter seg ned hos oss, og vi ble ganske overrasket over hvor mange bøker vi faktisk også har solgt!



Da det ble slutt på alkoholservering 10. november, ble middags-servering raskt et tapsprosjekt for LOKAL.

– Vi måtte redusere åpningstidene og konsentrere oss om lunsjgjestene og butikkdelen. Da er vi selvfølgelig veldig glade for at det ofte er «stappfullt» her på formiddagen - så fullt vi har lov til å ha det, sier Inger Marie.

Fantastisk nabolag

LOKAL-gründerne er veldig glade for et nabolag hvor stadig flere er bevisste på hva som skal til for at småbutikker og serveringssteder overlever.

– Vi setter stor pris på at lokalbefolkningen stikker innom oss om det så bare er for en kopp kaffe eller en hekto skinke. Vi ligger i et område med mange kontorbygg, og nå som alle som kan skal ha hjemmekontor, går det hardt utover kafeer og restauranter i nærmiljøet.



Men heldigvis jobber ikke alle rundt Harbitz Torg hjemmefra.

– Vi er så takknemlige for at bedrifter som Klaveness går aktivt inn for å hjelpe lokal handel gjennom pandemien. De har gitt oss skikkelig drahjelp ved å kjøpe julegaver her, og ikke minst med å legge mange og store lunsjer til LOKAL. Uten denne bevisste delen av nabolaget hadde vi ikke overlevd her, sier Inger Marie.

På egen hånd

LOKAL Harbitz Torg AS, som ble stiftet i april 2020, er blant bedriftene som faller utenfor når det kommer til kompensasjoner. Bedrifter stiftet etter mars 2020 får ingenting. Det synes Inger Marie og Richard er blodig urettferdig.

– Vi er helt og holdent på egen hånd, og har holdt på å bygge opp LOKAL over flere år for egne midler. Dette gjør oss helt avhengige av at folk handler hos oss – som de heldigvis gjør her på Hoff. Vi har så mange hyggelige og gode naboer her, og vi jobber hele tiden med utgangspunkt i hva vi kan være for vårt nabolag.

Take-away og hjemkjøring

Inger Marie og Richard utvikler stadig konseptet LOKAL for å imøtekomme ønsker fra kundene i nabolaget. Take-away er selvfølgelig et tilbud, deilige hyttepakker kan bestilles, og hjemlevering av godsakene er også mulig.

– Vi opplever også at bedriftsledere tar kontakt for å bestille matkasser til sine ansatte som har vært på hjemmekontor i mange måneder. Et hyggelig klapp på skulderen som veldig mange setter pris på. Vi har selv kjørt kasser hjem til folk og det er rørende å oppleve responsen på en slik overraskelse levert på døren, forteller Richard.

– Og så må du ikke glemme å få med deg at kokkene våre hver dag lager ferdige middager du kan ta med deg hjem. Laget på de samme gode og lokale råvarene, selvfølgelig!



