Har bestemt når Oslo-skoler og barnehager skal åpne igjen

Oslo kommune tar sikte på å starte en gradvis og kontrollert gjenåpning av barnehager fra 20. april og skoler fra 27. april. Oslo kommune vil også etablere et omfattende tilbud for kommunale isolasjonsplasser for innbyggere som er smittet og ikke kan bo hjemme.

Publisert: 08.04.2020 kl 15:45

OSLO: Oslo kommune har siden 13. mars holdt barnehager og skoler stengt. Byrådet og Oslo kommune arbeider nå med utgangspunkt i de nasjonale retningslinjene for å åpne barnehager og skoler igjen. Det innebærer en gradvis og kontrollert gjenåpning av:

Barnehager i perioden 20. til 27. april.

Grunnskoler for 1. til 4. trinn fra 27. april.

Aktivitetsskolen (skolefritidsordning) fra 27. april.

Videregående skoler fra for elever i Vg2 og Vg3 på yrkesfaglige utdanningsprogrammer 27. april.

Det skriver Oslo kommune i en pressemelding onsdag ettermiddag. I praksis betyr dette altså at det ikke er bestemt når trinnene fra fjerde til syvende på barneskolene – og ungdomsskolene – vil åpne igjen.



Pressemeldingen fortsetter:



Øvrige kommunale tilbud som tidligere har blitt stengt, slik som bibliotek og idrettsarenaer, vil fortsatt være stengt. Skjenkeforbudet videreføres. Det samme gjelder oppfordringen om hjemmekontor for alle som kan av Oslo kommunes 53 000 ansatte.

– Oslo er i en helt spesiell posisjon. Det bor nesten 700 000 mennesker i denne byen. I barnehage og skole i Oslo er det rundt 130 000 barn og unge. Vi bor tett på hverandre, bare i sentrumsbydelene bor det 215 000 mennesker. Derfor er det avgjørende at gjenåpningen skjer gradvis og kontrollert, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Byrådslederen understreker at gjenåpning forutsetter at smitteutviklingen i byen fortsetter å være under kontroll, og at barnehagene og skolene har forsvarlige smitteverntiltak.

– I Oslo forbereder vi oss på en gradvis gjenåpning av barnehage og skole. Vi ser fram til klare nasjonale føringer for de smitteverntiltak som skal på plass for denne gjenåpningsprosessen. Det er viktig at de kommer raskt, sier oppvekst- og kunnskapsbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

Samtidig som kommunen arbeider for gradvis åpning av barnehager og skoler, har kommunen etablert tilbud om isolasjon på hotell for personer som er smittet av koronavirus. Kommunen har nå gjort avtale om 248 isolasjonsplasser for mennesker som er smittet og ikke kan bo hjemme.

– Vi må få isolert syke fra resten av familien. Det er særlig viktig for dem som bor tett, og som bor flere generasjoner sammen. Testing, sporing og isolering fortsetter å være de viktigste våpnene i kampen mot spredning, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Oslo kommune arbeider med å få på plass kriterier for tildeling av plasser. Det kan komme flere plasser utover de som allerede er opprettet.

Status for smitte i Oslo

Det er 1673 påviste smittetilfeller i Oslo, ifølge de siste oppdaterte tallene. Nesten 30 prosent av smittetilfellene i Norge er i Oslo. Det er ennå ikke laget et reproduksjonstall for Oslo, men det er grunn til å tro at dette tallet er høyere i Oslo enn i resten av landet.

– Situasjonen er langt fra over og smittetallene er fortsatt høye, selv om antall nysmittede per dag har gått ned. Om vi alle gjør vårt, klarer vi å få kontroll på smitten og unngå at helsetjenesten overbelastes. Nå gjelder det mer enn før at vi klarer å holde reglene om hygiene, karantene og avstand slik at vi kan unngå situasjoner vi ser fra andre storbyer i Europa, sier helsebyråd Robert Steen (Ap).