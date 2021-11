– Håper vi skal kjempe om gullet

Med to bronsemedaljer de siste årene satser bandydamene til Ready tøft denne sesongen med ny trener og to spillere tilbake i Ready-drakta. Målet er klatre til topps.

Publisert: 14.11.2021 kl 14:25

GRESSBANEN: – Jentene blir eldre, og vi har fått inn to spillere med mye rutine, så vi tror og håper at vi skal kunne være med å kjempe om gullet, sier Eriksson.

Han ble ansatt som trener for damelaget til Ready utpå våren og kommer til å ha flere baller i luften denne sesongen. Ikke bare skal han være trener, men han spiller også på klubbens herrelag samtidig som han skal fungere som sportssjef.

– Jeg puster bandy hele tiden. Det er ikke noe som gjør min interesse for jentene mindre da jeg elsker å være med å trene de og utvikle dem i deres bandyspill. Det er ikke noe som jeg ser på som noe negativt. Jeg elsker bandy og synes det er kjempekult å holde på med det hele tiden, sier Eriksson.

Frem til nå har han trent juniorlag i Sverige, men forteller at han føler seg klar for å trene Ready.

– Det nye blir å trene et seniorlag. Jeg kjenner meg klar for det og jeg er bra bandyskolert, og jeg liker å jobbe med mennesker. Så jeg ser ikke det som noe problem at jeg ikke har hatt et eget seniorlag. Vi får noe å bygge på og jentene får en ung trener som selv vil mye, sier Eriksson.

Bra nivå i Sverige

Og så langt er han fornøyd med spillertroppen.

– Vi har en treningsvillig tropp med mange dyktige bandyspillere, så det er inspirerende å trene jenter som hele tiden vil bli bedre, og som hele tiden lytter til ens ideer og tanker. Så jeg synes det er en veldig klok spillertropp med mange unge, sultne spillere. Noe som er morsomt å jobbe med, forteller svensken.

Inn denne sesongen har han fått to spennende spillere med litt rutine i bagasjen.

Linnéa Nordstad Grönquist (23) og Nora Bakke (25) er begge oppvokst i Ready-drakta og er tilbake i klubben etter noen sesonger for andre klubber.

– Det er lenge siden vi har spilt sammen, sikkert fem år eller noe. Så det blir veldig morsomt når flere av oss eldre spillerne kommer tilbake igjen. Så jeg tror alle er veldig klare for det egentlig. Det var det som var planen at folk skulle ut for å studere litt og så komme tilbake, komme litt ut av den Ready-bobla og så retunere etter hvert, sier Grönquist.

Hun har de siste årene spilt for Uppsala i Sverige.

– Det var litt skummelt å gå dit i og med at det var litt andre forutsetninger. De har jo en hall så og si hele året og mange flere spillere, så jeg ble vel litt sjokkert over treningsnivået og hvordan folk presterte, så det var jo litt nivåforskjell. Og vi gjorde det ganske greit, så det var bare morsomt, sier Grönquist.

– Er du tilbake som en bedre spiller?

– Ja, 100 prosent sier hun.

– Hvordan da?

– Dypere forståelse, tror jeg, og en litt annen forståelse. Det var veldig mye å lære da jeg kom dit. Det tok meg en sesong kanskje å komme helt inn i det, forteller Grönquist, som var med på VM-bronsen i 2016 og ble nylig tatt ut i Bruttotroppen.

Spilte med herrelag

Også lagvenninne Bakke har vært innom landslaget og var blant annet med under VM i Kina i 2018 og VM på hjemmebane i 2020.

– Det var veldig stor kontrast å ha det i hjembyen sin i forhold til å ha det i Kina, men det var veldig bra opplegg, og stas at venner og bekjente kunne komme å se på, sier Bakke.

Hun kommer fra et opphold NTNUI i Trondheim òg forteller at hun spilte for herrelaget i starten.

– Da jeg startet der var det bare et herrelag, så jeg spilte for de i to år, og så ble damelaget etablert tredjeåret mitt der. Jeg spilte for dem de siste tre årene, sier Bakke.

Nå ser hun frem til å komme i gang med sesongen.

– Jeg er veldig spent. Vi har et godt lag som virkelig er motiverte. Det er dritkult å se, forteller hun.

– Hva er målet?

– Det er å komme høyt oppe på tabellen, komme til topps, smiler Ready-spilleren.

Snart seriestart

Sesongoppkjøringen nærmer seg med stormskritt og første seriekamp er mot Drammen bandy 16. november.

– Jeg kjenner at vi begynner å bli klare for å sette i gang. Vi skal fortsette å bygge på spillet vårt, og vi begynner å komme sammen som gruppe. Jeg tror absolutt at vi begynner å komme et stykke på veien, men vi kommer ikke til å være klare i spillet vårt før første seriekamp, forhåpentligvis. Det er da vi skal være best, sier Eriksson.

– Hvordan har oppkjøringen vært?

– Oppkjøringen har vært bra. Jentene har trent bedre enn noen gang og de har gitt seg selv et bra grunnlag å stå på, så her fra tror jeg muligheten til å gjøre en bedre sesong nå er stor, at laget kommer til å ta ytterligere steg, avslutter Gustav Eriksson.