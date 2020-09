– Håper vi aldri må stenge ned igjen

– Det har ikke vært gøy å oppleve at alt man har brukt 17 år av livet sitt på å bygge opp, blir så rasert, sier daglig leder og treningsgründer Ingeborg Aurdal.

Publisert: 19.09.2020 kl 07:10

RØA: Det er 16 år siden Aurdal startet på Basic Treningssenter i Aslakveien på Røa. Vi tar en prat med henne etter at hun har gjennomført en time med «basic move».

– Det er utrolig godt å være tilbake til en hverdag som minner litt om hva vi hadde før korona, sier Aurdal.

– Da vi var nedstengt, fikk vi smake på det negative ved å drive et senter som selger tjenester vi da ikke kunne tilby. Vi fikk ikke noe av det vi elsker ved å drive et treningssenter, å møte og motivere mennesker til trening.»



Online-alternativ

– Sånn rent praktisk, hvordan klarte dere å drive firma under stengingen?

– Vi måtte hele veien finne nye måter å drive treningssenter på, en kontinuerlig utfordring. Jeg har gode folk her heldigvis, så vi klarte å komme oss gjennom som et team, og vi er nok enda mer rustet for fremtiden nå etter dette.

Aurdal forteller at de tidlig informerte kundene via e-post, og holdt dem oppdatert på nettsiden og via sosiale kanaler

– Vi satte raskt i gang med online-timer flere ganger i uken, ukentlige treningstips via våre personlige trenere. – Straks det ble åpning for å kunne ha gruppetimer ut i mai, startet vi opp med det også, sier hun.

Mange var med på dugnaden

Online-trening til tross, flere måneder med nedstening og redusert tilbud på treningssentrene satte sine spor, ikke minst økonomisk.

– Uff, det har ikke vært gøy å oppleve at alt man har brukt 17 år av livet sitt på å bygge opp, blir så rasert, sier Aurdal. – Vi fikk jo en del kritikk og utmeldelser fra frustrerte medlemmer og forsøkte så godt vi kunne å imøtekomme alle, men vi var helt prisgitt at de fleste av våre medlemmer var villige til å være med på en dugnad, slik at vi kunne bestå som firma og være et alternativ til de store treningssentrene, også etter stengingen. Vi mistet mange hundre medlemmer.

– Vi har en policy på at man går ned i pris etter de ni første månedene som medlem, og dermed var de fleste av våre medlemmer innforstått med at det faktisk ville lønne seg for dem å bare bli i medlemskapet heller enn å melde seg ut og så inn igjen på en høyere pris etter stengingen, sier Aurdal



– Dette, pluss lojaliteten til oss som en privat og lokal aktør, var nok det som reddet oss. Det gir meg en utrolig ydmyk følelse å vite at Basic betyr så mye for så mange at de er villige til å betale selv når vi er stengt, slik at vi kan fortsette som firma etterpå, sier hun.

Håper å aldri måtte stenge igjen

– Vi har lagt godt til rette for trygg trening her på senteret nå og vi ser at medlemmer som meldte seg ut i april nå heldigvis kommer tilbake. Jeg tenker også at uansett hvor lenge dette varer, så har vi gjort unna en god av denne perioden allerede. Det er en god tanke.

– Vi er søren meg en seiglivet bedrift tydeligvis, så vi skal nok klare oss sier hun. – Men jeg håper vi aldri må stenge ned igjen, det var ikke gøy.



