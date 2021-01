Håper å komme i gang i februar

– Vi har et godt program for denne våren, sier kulturleder Nina Sivertsen ved Ullern kultursenter. – Nå venter vi bare på at samfunnet åpner igjen.

Publisert: 09.01.2021 kl 11:30

BYDEL ULLERN: – Vi kan blant annet by på en reise i det norske Storbritannia med Gry Blekastad Almås som guide. Varaordfører Kamzy Gunaratnam kommer og forteller om hva mer åpenhet og mer demokrati betyr i praksis, fortsetter Sivertsen og legger til at kulturforedragene avsluttes med Elvis-evangeliet med Henning Rivedal.

– Dessverre vet vi ikke når vi kan begynne å samle oss i større grupper igjen, men slik situasjonen ser ut per i dag, så blir ikke det før i neste måned.



Det er vanskelig å være mer presis i en uklar smittesituasjon.

Velferdsstatens sikkerhetsnett

Når det gjelder MandagsSTOPPEN så kommer den forhåpentligvis i gang mandag 15. februar.

- Da er vi så heldige at Rina Mariann Hansen kommer og skal snakke om de sosiale tjenestene – velferdsstatens sikkerhetsnett, sier Sivertsen. Hansen er byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo kommune.

Programmet som er satt opp 1. februar med Mina Gerhardsen er, av ulike årsaker, flyttet til høsten.

- En ting er at samfunnet åpner opp og vi kan begynne å samles igjen. Det er ikke ensbetydende med at folk over 60 år kommer til å strømme til møtene, sier Sivertsen og legger til at både frivillige og gjester befinner alle seg i risikogruppen.



- Jeg er ikke alene om å se fram til at vaksineringen kommer i gang. Mange føler nok at livet før og etter vaksinering vil bli forskjellig, sier Sivertsen. Vaksinen vil for mange skape en trygghet.

Påmelding

– Hvordan går det med påmeldinger til kurs?



– Det går aldeles utmerket. Folk stikker innom og melder seg på eller sender meg en e-post. Dette går fint, sier Sivertsen som også her må legge til at det er viruset som er med på å bestemme når kursene kan komme i gang.

- Vi tar imot påmeldinger så lenge det er plass på kursene, sier Nina Sivertsen, som er svært glad for at mange har lyst til å melde seg på kursene.

– Mange melder seg for eksempel på trimkurs de har fulgt tidligere.

Miljøterapeut Gry Olaussen ved Skøyen aktivitetssenter.

Miljøterapeut Gry Olaussen ved Skøyen aktivitetssenter, sier at også der tar en imot påmeldinger så lenge det er plass på kursene.



– Bare ring Aktivitetssenteret og melde dere på eller bruk e-post, fortsetter Olaussen og legger til at telefonnummeret er 905 76 348 og at e-postadressen er aktivitetssenteret@bun-oslo.kommune.no

Torsdagsserien

– Konsertene og foredragene i kafeen kommer i gang i februar, fortsetter Olaussen, men legger selvsagt til inne-aktivitet er avhengig av hva myndighetene – og viruset – tillater. Kafeen er det som i disse dager er åpen alle hverdager mellom klokken 09.00 og 12.00.

– Vi har fått ny kokk. Den nye kokka, som heter Kari Bjartnes, vil holde matkurs Valentinsdagen 14. februar, sier Olaussen, som håper og tror at det tillates mer aktivitet når en har kommet så langt ut i februar.



– Men uteaktiviteten petanque går som vanlig, sier Gry Olaussen, som også har treningstimer på Aktivitetssenteret.

På grunn av koronasituasjonen er det ingen som får programmet i posten. Alle er velkomne til å stikke innom et av sentrene for å hente et program. En kan også gå inn på netter og finne det der. Da går en inn på hjemmesidene til de to sentrene.