Vestre Aker Frivillighetspris 2020 gikk til Hanne Karine Sperre for "genuint menneskelig engasjement, hjertevarme, og et klart ønske om å rydde opp i urett", som det ble sagt under prisutdelingen.

Publisert: 06.09.2021 kl 15:50

DIAKONHJEMMET: Det var under bydelsutvalgets (BU) møte i auditoriet på Diakonhjemmet bibliotek at prisen ble delt ut til en tydelig rørt Hanne Karine Sperre. Sammen med familie og venner mottok hun hyllesten fra et samlet BU, ved leder av bydelsutvalget, Yngvar A. Husebye.

Har vakt oppsikt

Hanne Karine Sperre er også tilknyttet Akerspostens redaksjon og har gjennom en rekke artikler belyst samfunnsforhold, med særlig fokus på ungdom, oppvekst, kriminalitet og rusproblematikk. Hennes engasjement har ikke bare vakt oppsikt lokalt, men hennes grundige og gjennomarbeidede artikler med fokus på de svakeste i samfunnet, har fått gjenklang over hele Oslo. Flere sentrale politikere har engasjert seg i hennes saker. Fokus på ungdom og rus munnet ut i et fullstappet folkemøte i regi av Akersposten på Persbråten skole.

SPENT: Det var en spent Hanne Karine Sperre vi møtte før seremonien, sammen med familie og venner. Fra venstre: Ingvild Christina Delbæk, Michel Mateos, Vibeke Sætre, Steinar Christensen, Sultan Harazi, Steinar Christensen og Hanne Karine Sperre. Foto: Vidar Bakken

Må grave dypt i mørke hulrom

Hun har opparbeidet tillit både hos politiet og ikke minst i miljøer hvor de færreste av oss ville tørre å bevege seg i. Da hun ville oppnå kontakter på innsiden av det kriminelle miljøet, fikk hun møte blant andre Michel Mateos, tidligere narkoman, torpedo og narkoselger gjennom mange år. Nå jobber mannen, som er oppvokst på Nordstrand og bor i Bærum, blant annet med unge mennesker med rusproblemer i fengsel og deres pårørende.

Sperre viste også til Michel Mateos, som var til stede under prisutdelingen. I sin takketale karakteriserte hun Mateos som en bauta.

- Jeg møtte Michel i en kjeller i Oslo sentrum. Han sa til meg, "er du klar for å grave dypt i mørke hulrom?". Jeg var nok litt usikker på hva jeg ga meg ut på, men jeg tror jeg har bestått, sa Sperre, som også viste til at Mateos kom ut av sine rusproblemer nettopp gjennom å møte den riktige "hjelperen".

- I dag deler Michel ut klemmer og lovord til mange mennesker, sa Sperre.

Se video med Michel Mateos fra folkemøtet her.

I sin takketale fortalte hun også om sitt møte med Vebjørn Sand, som var til stede for å motta Kulturprisen, som ble tildelt han og hans bror Eimund Sand. Roseslottet vant kulturprisen.

Akersposten kommer tilbake med egen sak om prisutdelingen til brødrene Sand.



- Jeg møtte Vebjørn på Frognerseteren. Jeg skulle skrive et portrett, og da snakket vi om friheten, som er det viktigste vi har. Det tok ikke lang tid før Vebjørn begynte å fremsnakke andre mennesker, fortalte Sperre, som pekte på at vi har mye å lære av mennesker som Michel og Vebjørn.

Utenforskap

Hun påpekte at det er alt for mange barn som står utenfor vårt rike samfunn, og uansett ulikhet er alle like mye verdt. Sperre håpet at hennes frivillige arbeid kunne smitte over på andre. Det trengs, da det er mye rus og andre utfordringer blant barn og unge.

- Det er ingen barn som skal vokse opp i den tro at de ikke har et potensiale, avsluttet Sperre.

Se hennes takketale ved å følge denne linken med opptak fra møtet. Takketalen starter 50 minutter ut i opptaket.



Satte spor

Deretter var det utdeling av blomster, diplom og ikke minst satte Sperre pris på maleriet av Ella Utigaard. Kunstneren fra Røa har oppnådd en rekke priser for sine arbeider. Utigaard har vunnet priser nasjonalt, blant andre Gullblyanten og Norsk Form for design og Internasjonalt i Lions i Cannes for design, kampanjer og film. Under utdannelsen ble det undervist i malingsteknikker og kunsthistorie, men hun er likevel tildels selvlært i billedmaling.

Utigaard ville på forhånd vite hvem som var vinnere av henholdsvis Frivillighetsprisen og Kulturprisen, som igjen skulle inspirere henne i arbeidet med uttrykket i bildene. At Hanne Karine Sperre har satt spor etter seg, komme godt frem i bildet.

- Både seremonien, med en rørende tale fra Husebye og overrekkelsen av dette maleriet av Ella Utigaard, rørte meg dypt. Jeg er veldig beæret og stolt over å få Frivillighetsprisen av bydelen jeg bor i. Ella har malt til meg og om meg. Gjennom dette, og det Yngvar sa, ble det så tydelig hva mitt engasjement betyr for andre. Jeg er generelt sett ikke så god på å gi meg selv kred, derfor ble dette veldig sterkt. Det at jeg er engasjert faller seg naturlig for meg. Det handler kort og godt om å styrke andres evne til å overleve i kampen for tilværelsen. Det går ut på å gi medmennesker en bekreftelse på at de er verdt noe, sa Sperre til Akersposten etter prisutdelingen.

Begrunnelsen

Dette er ordene som ble Hanne Karine Sperre til del før overrekkelsen av prisen, fremført av Ynvar A. Husebye:

Hanne-Karine Sperre er en drivende dyktig og energisk person som løfter både kjente og mindre kjente samfunnsforhold opp i debatten. Hun får prisen som frivillig, selv om hun også er journalist, særlig fra Akersposten. Begrunnelsen for prisen er meget enkel, for Hanne-Karine Sperre følger mennesker og lokale forhold døgnet rundt, og går personlig inn for å avdekke, uttrykke og handle når noen har det for galt. Jeg er sikker på at alle noen ganger møter mennesker som man tenker «bare er fantastisk flotte». Og det handler om genuint menneskelig engasjement, hjertevarme, og et klart ønske om å rydde opp i urett. Det finner vi i prisvinneren. For det er viktig for Hanne-Karine Sperre: Alle skal ha rett til å lykkes, og vi må hjelpe unge til å unngå vanskeligheter, gjennom å forstå og være i forkant. Fra begrunnelsen til prisutdelingen kan vi lese:

Hun har i flere år vært tett på viktige temaer som ungdom, oppvekst, fattigdom, kriminalitet og rus både lokalt i Oslo vest og i Oslo generelt. Hun har sett byens dystre sider fra innsiden og snakket mye med dem som står midt i utfordringene. Hun har søkt mye kunnskap i forskning og hos dem som har kompetansen, og hun har fulgt politiets arbeid tett og fått politikere i tale. Hun er ikke redd for å engasjere seg og har et bankende hjerte for dem som har det tøft. Derfor: Hanne-Karine Sperre tildeles Vestre Aker Frivillighetspris 2020 for hennes samfunnsengasjement, felting og påvirkningsarbeid på områder som omfatter utenforskap, rus og kriminalitet. Hun bidrar til innblikk og bredere forståelse gjennom historiene hun formidler på sosiale medier og i Akersposten. Frivillighetsprisen 2020 går til Hanne-Karine Sperre.

