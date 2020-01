– Handlet om å tenke ett steg av gangen og på at smerte er midlertidig

Hedvig Wessel fra Vinderen har vært en av Norges beste kvinnelige kulekjørere gjennom flere år og har blant annet deltatt i OL i Sotsji i 2014 og Pyeongchang i 2018. Etter Pyeongchang valgte hun å gi seg som kulekjører og satse på frikjøring, hvor hun hevder seg i verdenstoppen. Hun er nå å se på tv-skjermen i TVNorge i programmet «71 grader nord – Norges tøffeste kjendis».

Publisert: 24.01.2020 kl 09:55

VINDEREN: Med kjente ansikt som blant annet Jon Almaas, Pål «OnklP» Tøien, Melina Johnsen fra «ex on the beach» og Øystein «Pølsa» Pettersen, skal Heming-jenta Hedvig kjempe om å nå Norges nordligste punkt som Norges tøffeste kjendis.

– Grunnen til at jeg takket ja, var at jeg så på dette som en utfordring som ville passe meg godt. Som skikjører er jeg masse i fjellet på vinteren og oppsøker for det meste steder med snø. Det å bli enda bedre kjent med norsk natur på sommeren har jeg alltid hatt veldig lyst til, så jeg grep sjansen. Selvfølgelig ville jeg også vinne, noe jeg gjorde mitt beste for å prøve å få til.

Morsomt og frustrerende

Hedvig ble i første episode delt inn i lag Lindesnes, som består av Jon Almaas, Erik Follestad, Melina Johnsen og Lise Finckenhagen. Hun forteller at hun ble veldig fornøyd med sine nye lagkamerater, men at det til tider kunne oppstå frustrasjon og diskusjoner.

– De første tankene som slo meg da jeg fikk vite hvilket lag jeg var på, var at det virket som kule mennesker. Det er jo ikke noen hemmelighet at Melina var et svakt ledd i laget, noe som utløste endel frustrasjon, samtidig som hun spredde masse glede og latter. Jeg er overbevist om at jeg kom på det morsomste laget – jeg hadde det sinnssykt gøy. Laget vårt besto av sterke personligheter hvor det ble mye diskusjoner og skriking, men jeg trives i grupper hvor folk tør å si det de mener og føler.

I løpet av ukene som gikk, knyttet skikjøreren gode bånd med flere av deltakerne.

– Jeg var helt klart mest med Erik Follestad og Jon Almaas. Dem kom jeg veldig godt overens med. Øystein «Pølsa» Pettersen er også en fantastisk person, og Mia Hundvin er en kjempekul dame, som jeg skulle ønske jeg kunne blitt bedre kjent med.

Ikke sterkere enn det svakeste ledd

Det er liten tvil om at deltagerne i årets utgave av «71 grader nord – Norges tøffeste kjendis» har helt ulike utgangspunkt og forutsetninger. Dette var noe av grunnen til at Hedvig ønsket å være med på eventyret.

– Vi møtte utfordringer vi ellers aldri ville møtt. Det å samarbeide med så mange ulike mennesker er krevende, men også veldig lærerikt. Opplevelsen ga meg mulighet til å jobbe med meg selv. Jeg er vant til å være del av et team, et landslag eller liknende. Forskjellen på lagene på «71 grader nord» og det jeg er vant til, er at de menneskene jeg har vært på lag med i forbindelse med skikjøring i større grad er mer like meg. Det gjorde det spennende og absolutt frustrerende til tider. Vi forstod fort at vi ikke er sterkere enn det svakeste leddet, så det er bare å tilpasse seg, samarbeide og gjøre det beste ut av det.

Som profesjonell idrettsutøver er Hedvig vant til utfordringer. Hennes aktive idrettskarriere har gjort henne rustet til å stå på når det gjelder som mest. Når ting ble ekstra tøffe under konkurransen tok hun med seg sin mentale styrke fra idretten.



– Når jeg trengte ekstra motivasjon, var det bare å fokusere på målet. Jeg har et sterkt konkurranseinstinkt og er vant til å jobbe i motgang. Det handlet om å tenke ett steg av gangen og på at smerte er midlertidig. Når det ble tøft, prøvde jeg å tenke på hvorfor jeg hadde valgt å være med på dette, se rett frem og jobbe i nuet.

Det beste var samholdet

I løpet av en reise som «71 grader nord» får deltakerne kjenne på oppturer og nedturer sammen. Da vi spurte Hedvig om hva hun syntes var det aller beste med å delta på programmet, var svaret klart.

– Samholdet! Det å komme inn i et miljø med helt nye mennesker og skape en hverdag med dem, var helt fantastisk. Ikke minst det å være tilstede, koble fra alt og bare fokusere på det som skjedde der og da. I tillegg var det selvfølgelig gøy å se Norge på den måten vi gjorde. Jeg har alltid hatt lyst til å lære meg å klatre, noe vi fikk muligheten til. Vi hadde fantastisk flinke guider som hjalp oss på veien. Hele opplevelsen var veldig, veldig gøy!

Du kan følge Hedvigs kamp videre i «71 grader nord – Norges tøffeste kjendis» på TVNorge.

Følg Akersposten på Facebook