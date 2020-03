– Det er tid for å vise solidaritet, sier Abby Fahad. Over hele landet melder folk seg til tjeneste for å hjelpe hverandre gjennom korona-krisen. Det gjør også Hovseter-ungdommer.

HOVSETER: – Det handler om å vise hva vi er laget av, sier Abby Fahad.

– Vi på Hovseter ønsker å gi tilbake til samfunnet som har tatt oss så varmt imot. Videre ønsker vi også å vise hva unge nordmenn er laget av i tunge stunder, sier han.

Trår til

Hovseterungdommen ønsker å hjelpe beboere på Hovseter nærområdet rundet, mennesker som har underliggende sykdommer eller som av andre helsemessige årsaker ønsker hjelp til daglige gjøremål. Ungdommene stiller gjerne opp med innkjøp av matvarer, eller andre nødvendige varer. De kan lufte kjæledyr, og de kan bidra med andre praktiske gjøremål.

– Vi har jo alle lest mye om at de eldre og syke rammes lettere enn andre. Da er det viktig at vi som er unge og friske bidrar til at de også har mat og alt de trenger hjemme i en tid som dette, sier han.



Abby fortviler over hamstring av varer, og mener at ingen er tjent med panikk. Derfor er det viktig for ungdommen å mane til ro gjennom en dugnad basert på fornuft, omsorg og medmenneskelighet.

– Jeg syns det er illojalt når det hamstres varer så hyllene går tomme. Det kommer noen etter som ikke får handlet varene sine, sier han.

Spre rådene

Nå er ungdommen på Hovseter opptatt av at alle bidrar til en felles dugnadsånd, og først og fremst ved å følge smitteverntiltakene fra FHI.

– La oss bidra med å spre rådene raskere enn viruset, smiler han. Det er kanskje ikke alle som forstår viktigheten av disse.

– Vi må roe ned og spille hverandre gode, slik nordmenn har gjort før oss i tidligere stunder. Sammen blir vi best, men hold avstand.

De frivillige kan kontaktes på Facebook, under «Hovseterløftet», opplyser Abby og oppfordrer videre til at følgere som kjenner noen som ikke har Facebook, eller vet om dette tilbudet, gir beskjed.



Avslutningsvis opplyser Abby at det er viktig at ingen av de som trenger hjelp har sykdomstegn, eller har kommet fra smitteområder i utlandet (se www.FHI.no). har vært i kontakt med noen som er smittet eller sitter i karantene.

