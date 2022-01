Han ofret alt for Roseslottet

Møt mannen som valgte bort familie og barn til fordel for kunsten, som brenner for demokrati og humanisme, og som har solgt alt han eier for å gjennomføre prosjektet Roseslottet. Han er hos Karoline på Deichman Røa onsdag kveld – og du kan se samtalen live uansett hvor du er.

Akersposten Media

Publisert: 24.01.2022 kl 09:15

