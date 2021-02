Heming-alpinisten Henrik Røa (25) imponerte i VM-debuten. Alpinsjef Claus Ryste vil ikke slå fast noe, men mener han ligger bra an i kamp om landslagsplass.

Publisert: 12.02.2021 kl 13:05

Røa kjørte ned til 17.-plass i den svært krevende super-G-traseen i Cortina d'Ampezzo torsdag i sitt første VM-renn. 16.-plassen i verdenscupen i Kitzbühel-utforen ble lagt merke til, og 25-åringen ble da kjent som «sykkelbudet som er rask på ski». Det ham også en VM-plass.

Med gode prestasjoner også i Garmisch-Partenkirchen og en flott VM-debut, håper Røa det blir plass til ham i neste landslagsuttak.

– Det blir spennende. Jeg håper jo at det jeg gjør, er bra nok. Det å kunne være en del av det norske landslaget, betyr mye. Det er stort. Det vil gjøre at motivasjonen for å satse videre for å ta steg, blir vesentlig større. Det er viktig å være en del av landslaget, sier Røa til NTB.

Alpinsjef Claus Ryste opplyser til NTB at uttaket for neste sesong mest sannsynlig vil bli gjort i april, og han ønsker å vente til da, men:



– Han ligger godt an i løypa. Han skal fokusere på å utvikle seg videre. Han gjør en kjempebra super-G i dag og hadde gode resultater fra Kitzbühel. Fortsetter han med det, vil han nå målene sine, sier Ryste.

Rapport fra «selveste Jansrud»

30 utøvere fikk plass på det norske landslaget til 2019/20-sesongen. Denne sesongen gjorde stram økonomi at størrelsen i troppen ble redusert til 25, og Røa ble ikke inkludert.

Men der kan Røa fort være med om han fortsetter å levere like godt. Før start torsdag fikk han en fin rapport av veteran Kjetil Jansrud før debuten.

– Han ga detaljer om løypa og sånn. Så avsluttet han med: «Røa, dette her er noe for deg! Det minner meg litt om Kitzbühel. Det slår litt. Det her tror jeg kommer til å passe deg fint.» Det å høre det fra selveste Jansrud, er veldig, veldig moro, sier Røa.



Det har vært en svært lang vei for Røa som har stått utenfor landslaget. Han sto omsider klar for sin første verdenscupstart i italienske Val Gardena før jul for ett år siden, men løpet ble kansellert. Det gjorde at han ikke ga seg.

Tre tunge år

– Jeg hadde jo ikke kjørt verdenscup ennå. Det var den «driven» om å stille i start på verdenscupen. Jeg følte på det tidspunktet der at jeg ikke hadde fått ut det jeg var god for. Det er moro at det flyter litt bedre nå i hvert fall, sier Heming-løperen.

– Jeg unner ingen å oppleve en sånn situasjon som jeg har opplevd de siste tre årene. Jeg håper vi får skikk på økonomien, og at vi får litt flere gutter på laget. Det er mange talenter nedover på stigen, legger han til.



Neste på programmet er utfortrening fredag før konkurranse på søndag. Endelig har solskinnet og forholdene kommet på plass, og Røa har det rett og slett fint i VM-debuten omringet av flotte fjell i Dolomittene.

– Det er moro. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Det er gøy å være her, gøy å snakke med dere – det er fint.

– Har du stått på ski på et mer spektakulært sted?



– Det har jeg ikke, sier Røa etter en liten tenkepause.

– Det er ganske vilt når man faktisk ser litt rundt her, sier han.