Han er bekymret for at det blir en «minimumsløsning» for torget

Publisert: 27.01.2021 kl 13:41

HOVSETER: Stove Lorentzens spørsmål til byrådet lød: «Det er flere byggeprosjekter rundt torget midt på Hovseter. Foreligger det noe planer for å ruste opp torget?»

I innledningen til spørsmålet viste han blant annet til en uttalelse byråd for byutvikling Arild Hermstad (MDG) kom med 14. januar til Dagsavisen i en sak om Tøyenløftet. Hermstad sa blant annet: – Når du må legge lokk over en vei, kan det koste hundrevis av millioner. Men å ruste opp gater og torg, sette opp lekestativer og ordne opp i parkene har mye større effekt for trivselen og er mye, mye billigere.

James Stove Lorentzen sier til Akersposten at det er viktig at kommunen er med på prosessen.



– Vi må ikke sitte passivt og se på. Her må innbyggerne være med, og det er naturlig at også kommunen setter krav og bidrar. Vi kan ikke risikere at det ender opp med en minimumsløsning fra utbyggere.

Hermstad svarer:

I sitt svarer understreker byråd Hermstad at det som en del av reguleringsplanen for nye omsorgsboliger og utvidelse av Hovseter skole også ligger inne planer for Gamle Hovsetervei og torget.

«Oppgradering av torget ligger inne som rekkefølgebestemmelse. Det stilles krav om at godkjent byggeplan for oppgradering av torget med tilgrensende gangarealer skal foreligge før rammetillatelse gis., skriver han»



Hermstad svarer videre:

«Det foreligger med andre ord ikke konkrete planer for hvordan torget vil opprustes, da saken ikke har kommet så langt enda. Saken skal etter planen legges ut til offentlig ettersyn i april, med oversendelse til byrådsavdelingen i desember.



Hermstad peker imidlertid på at det i planene for omsorgsboliger og utvidelse av Hovseter ungdomsskole ligger inne en opprustning av torget, i tillegg til en utvidelse av utearealet for skolen.

Han nevner også at ungdomsklubben, B7, skal inn i kommende nyoppførte lokaler før nåværende bygg rives. Tomten skal så opparbeides til uteareal for skolen. Gangbroen skal også utbedres og gis universell utforming.

– Viktig

Han avslutter sitt svar med å skrive at han generelt mener at torg, lekeplasser og andre møteplasser er viktige for folks trivsel i lokalmiljøet. Han skriver:

«Og dette ser vi jo at vi både kan gjøre og gjør også i områder som ikke er omfattet av områdesatsingene. Vi gjør det i forbindelse med reguleringssaker, som i denne saken, og det gjøres, i de tilfeller der bydelene selv forvalter den aktuelle grunnen, ved hjelp av torg- og møteplassmidler som lyses ut hvert år og som bydelene kan søke på.»



– Litt skuffet

– James Stove Lorentzen, er du beroliget over svaret på spørsmålet ditt til Hermstad?



– Nei, jeg er litt skuffet over at kommunen ikke tar større ansvar for Hovseter, slik de for eksempel har gjort på Tøyen. Nå må kommunen sette seg i førersetet. Jeg ser dette som en naturlig del av et områdeløft, slik vi har snakket om tidligere at vi ønsker for Hovseter, sier han.