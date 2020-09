Han ble torturert til døde

Vi har tidligere i «veiene våre» omtalt veinavn etter en lokal krigshelt, nemlig Gregers Gram. Men han er ikke den eneste. På Røa finner vi Kristian Auberts vei. Den går fra Vækerøveien til Harald Løvenskiolds vei.

Publisert: 13.09.2020 kl 11:00

RØA: Motstandsmannen Kristian Aubert ble torturert til døde under krigen. Mindre kjent er at hans bror Andreas også var meget aktiv under krigen. Han overlevde krigen – men døde likevel ganske ung.

Mens Gregers Gram kom fra embetsmannsfamilie, vokste Kristian Aubert opp på Stubberud gård i Sørkedalen, hvor faren var forpakter. Det var fem barn i familien – en av dem, den et år yngre Andreas, med samme navn som sin far. Grunnlaget for idrett og sterk fysikk ble kanskje lagt her – selv om de ikke bodde så lenge her. I et hvert fall ble begge brødrene gode i idrett, og særlig Andreas som ble en svært robust og uredd kar.

Familien flyttet fra Stubberud til Hamborg nærmere Røa, eller mer presist det som i dag er Hovseter. Hamborg var en husmannsplass under gården Hoff. Faren Andreas ble forpakter på denne husmannsplassen. I dag er det en boligblokk her, og et av borettslagene kalles nettopp for Hamborg. Vi finner også Hamborg barnehage i dette området.

Drev sportsbutikk og var brannmann

Da familien Aubert bodde der, var dette å betegne som langt på landet, og de to brødrene hadde masse plass å boltre seg på for blant annet å utvikle sine skiferdigheter. Andreas tok utdannelse i form av aftenskole og handelsskole, og sammen med bror Kristian drev de Røa Sport før krigen brøt ut i 1940. Kristian var da i tillegg brannmann ved Smestad brannstasjon. Begge var aktive skiløpere, og Kristian var sågar formann i Vestre Akers Skiklub (VASK).

Dette minnesmerke over Kristian Aubert står ved Røa idrettsplass i veien som bærer hans navn. Det ble reist i 1995. Foto: Reidar Martinsen

Ved krigsutbruddet var det helt naturlig for begge brødrene å melde seg til tjeneste for Norge i kampen mot okkupantene. Kristian ble med i motstandsbevegelsen, og ble kompanisjef i Milorg. Han var blant annet sterk delaktig i arbeidet med å hjelpe flyktninger som skulle ut av landet. Til slutt ble han avslørt, og arrestert. Han satt inne med mye kunnskap om motstandsbevegelsen, og han ble utsatt for kraftig tortur. Til tross for dette røpet han ingenting, men prisen ble høy. Kristian Aubert døde som følge av torturen han ble utsatt for 19. februar 1942.

Andreas var med i Sørkedalen kompani som var et selvstendig skiløperkompani i starten på krigen. Senere ble han med i kompani Linge, hvor han ble en meget betrodd kar – i form av sin gode fysikk og lederegenskaper. Andreas var med på flere aksjoner, overlevde dem alle – og kunne, i motsetning til sin bror, feire frigjøringen i mai 1945. Tiden etter krigen ble ikke så lett for Andreas. Han døde i 1956 – bare 45 år gammel.

Skiftet navn i 1946

Kristian Auberts vei het opprinnelig Holtehagen før den endret navn til Sportsplassveien – et navn knyttet til Røa Idrettsplass. I 1946 ble den så Kristian Auberts vei. Det står et minnesmerke over Aubert rett ovenfor idrettsplassen på Røa.

Veien har adresser fra nummer 1 til 50. Røa IL og idrettsanlegget har adresse i nummer 20. På adressen nummer 10 vil de som har levd en stund, huske revykongen og artisten Einar Rose – også kjent som mannen bak legendariske Rosekjeller’n som lå i kjelleren under Chat Noir.

Her finner du flere av "veiene våre"





Midt i Kristian Auberts vei står minnesmerket.

[ Åpne stort dynamisk kart ]