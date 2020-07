– Hadde vi vært et herrelag, hadde vi ikke hatt denne diskusjonen

Da Røabanen ble oppgradert i 2015, ble det også planlagt et vanningssystem, men det prosjektet er det nå ingen som har råd til å fullføre. Resultatet er at det i perioder spilles på knusktørr bane, og spillerne er frustrerte.

Publisert: 27.07.2020 kl 13:31

Knusktørr og hard bane både på trening og i kamp for Røa i Toppserien – om det ikke tilfeldigvis har regnet rett før eller under kamp. Foto: Solfrid Therese Nordbakk

RØA: – Dette er et kommunalt anlegg, og når kommunen har ansvaret for det, eier det, har lagt alt til rette og planlagt å lage et vanningsanlegg, så er det også deres ansvar å fullføre, mener Per-Ivar Stokkmo, leder for marked og kommunikasjon i Røa IL.

Problemet er at det underveis ble oppdaget at vanntrykket ville bli for lavt hvis man satte på anlegget. Dermed ville naboene mistet vannet. Det betyr at for å få brukt det, så må man ha en ekstra vanntank som kan forsyne vann uten at det påvirker vanntrykket hos naboene.

– Da Oslo Kommune hadde det prosjektet, så hadde de ikke penger til den tanken. Og da har det ikke vært mulig å vanne med vanningsanlegget, sier Stokkmo til Akersposten.



Klubben fikk dermed løyve til å fullføre prosjektet ved å kjøpe en tank, men det har de i bunn og grunn ikke mulighet til.

– Det har vi selvfølgelig ikke økonomi til, men det er også sånn at vi må prioritere å bruke pengene til våre egne ting og ikke det kommunen har ansvaret for. Det blir feil å betale for kommunens prosjekter. Du kan si at, vi har ikke penger til det og særlig ikke etter korona. Og kommunen burde ha prosjektert godt nok slik at de hadde visst på forhånd at det var behov for en vanntank, og i så fall selv tatt valget om de skulle ha vanningsanlegg eller ikke. For det de har gjort nå er å bruke penger på å lage ferdig et anlegg som mangler en vanntank. Det gir liten mening, mener Stokkmo.

– Hvor mye vil dette komme på?



– Det er kommunen som har prosjektert og vet hvor mye, men en pris som jeg har hørt, som jeg ikke vet om er riktig, er én million kroner for å sette opp vanntanken og koble til hele opplegget som mangler for at det skal være fiks ferdig, sier Stokkmo.

Vanningsanlegget er nesten klart, det er bare vannet som mangler.

Frustrerte spillere

Lagvenninnene i Røa Dynamite Girls, Linn-Marie Nilsen, Hanna Terry og Katrine Winnem Jørgensen, er frustrerte over forholdene.

Tørr og hard bane gjør at spillerne blir mer utsatt for skader og slitasje.

– Jeg synes det er ganske tøft og vanskelig. Det er selvfølgelig ukomfortabelt, men det er også lett å bli skadet og at foten setter seg fast i gresset. Og keeperne våre vet veldig godt hvor vondt det gjør å få sår på beina. Men jeg vet at det er vanskelig, fordi hadde vi vært et herrelag i denne divisjonen, så hadde vi ikke hatt denne diskusjonen. Jeg synes det er trist at vi fortsatt må snakke om dette og at vi ikke får vannet banen på kampene en gang, sier svensk-amerikanske Terry.

Kaptein Katrine Winnem Jørgensen er klar på at det ofte får konsekvenser for banespillet.

– Det er litt vanskelig, for ballen spretter ganske mye, og den stopper litt mer opp. Så det er litt vanskelig å slå ordentlige pasninger og få til et bra spill, sier Jørgensen.

– Har dere opplevd lignende på andre baner i Toppserien?



– Nei, det tror jeg ikke. De fleste banene i Toppserien er vannet og har et vanningssystem som er i bruk, forklarer kapteinen.

Keeper Linn-Mari Nilsen fikk sjansen som førstekeeper foran denne sesongen etter at Kirvil Odden Sundsfjord forlot Røa i vår. Også hun merker forskjell.



– Vi mister mange centimeter når vi slenger oss, så det blir mange brannsår i løpet av en sesong, sier hun.

– Hva tenker du om at det ikke har blitt ferdig?



– Det er selvfølgelig veldig kjedelig at vi ikke får vannet her, i alle fall når vanningsanlegget er nesten klart. Og når det blir vannet på andre baner rundt omkring, så skulle det nesten bare mangle at ikke vi får vannet her også, sier Nilsen.

– Ikke noe Bymiljøetaten kan prioritere

Akersposten tok kontakt med Bymiljøetaten angående vanningssystemet, og Guro Birkeland Tangen skriver dette i en e-post:

– Det ble planlagt etablering av vanningsanlegg i forbindelse med rehabiliteringen av banen rundt 2015. Det ble etablert rørsystem, men det er ikke koblet på vann.



Man kan ikke koble seg direkte på offentlig vannanlegg på grunn av manglende trykk/vannmengde, så løsningen er å etablere en vanntank under bakken i nærheten av banen. Kostnaden for dette ble for stor for prosjektet, så det ble aldri etablert. Vanningsanlegg er kun et krav for elitefotball, og krav til eliten er noe Bymiljøetaten som regel ikke kan prioritere. Det er barn og ungdom som er vår målgruppe, og derfor er ikke krav som gjelder for eliten inne i vår behovskrav.

Klubben ble gjort kjent med dette i forbindelse med prosjektet og gitt mulighet til å ordne vann til anlegget for egen regning. Det er ikke vanlig at Bymiljøetaten etablerer vanningsanlegg til kunstgressbaner noe sted, men enkelte klubber har etablert dette for egen regning. Dersom Røa elite ønsker å bruke midler på å etablere det som skal til, så har de mulighet til det, noe andre idrettslag har gjort, skriver Tangen.

– Men var ikke dette et kommunalt prosjekt?



– Det stemmer, det var et kommunalt prosjekt, sier Tangen.

– Hvorfor er det da klubbens ansvar nå?

– Etablering av vanntank under bakken var ikke en del av prosjektet med rehabilitering av banen som foregikk rundt 2015. Klubben ble gjort kjent med dette i forbindelse med prosjektet og gitt mulighet til å ordne vann til anlegget for egen regning, avslutter Tangen.