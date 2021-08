– Hadde ikke ventet at så mange tok turen hit

Villaksens Dag i Lysakerelva søndag ble en stor suksess. Arrangøren regnet med at over 900 personer var innom i de få timene arrangementet varte nede ved Møllefossen.

Publisert: 16.08.2021 kl 10:25

LYSAKERELVA: Møllefossen Café ,som ligger bare noen meter fra fossen med samme navn , var sentrum i dette arrangementet, og aldri har vel så mange mennesker vært samlet akkurat her. Dette området har jo i alle år kun vært preget av store kontorbygninger, hvor de menneskelige aktiviteter har foregått bak lukkede dører med en uendelig rekke vinduer som stirrer tomt ut mot vakre Lysakerelven.

Mustad Eiendom ønsker å endre på dette, og vil over tid skape et pulserende liv også utendørs gjennom sin store visjon om Lilleakerbyen. Det man så søndag kan kanskje tolkes som en liten forsmak på hva som kan bli en realitet om noen år.

At det var fokus på villaksen akkurat her ved Mølllefossen var svært naturlig. Her har man laksetrapper, og her renner også elva stille og fint før den kaster seg utfor den aller nederste fossen i det syv kilometer lange vassdraget.

«Fiskegeneral» Frode Dalen i Lysakerelven fiskeforening var strålende fornøyd med fremmøtet.

– Ja, dette er veldig gøy. Vi hadde for å være helt ærlig ikke ventet at så mange tok turen hit, så det er åpenbart at dette med fiske i elva er noe som engasjerer, sa Frode. Arrangementet kunne blant annet by på natursti for de minste, lynkurs i fluebinding, man fikk instruksjon i fluekasting og man kunne lære seg å kaste livbøye i regi av Redningsselskapet.

Fiskeforeningen gjør en stor innsats for på ta vare på villaksstammen i Lysakerelva Bestanden er under press, og derfor kreves det tiltak for å bevare den.

Markedssjef i Mustad Eiendom, Line Høst Brunsell, sier til Akersposten:

– Vi har uten tvil et ivrig nabolag som støtter opp under slike tiltak. For oss er det viktig å ta i bruk området, og skape liv og røre her. I så måte var dette en virkelig suksess. Vi har flere og andre planer med dette som mål.

Kaste med fluestang i Lysakerelva er normalt forbeholdt de som har vært så heldige å få kjøpt fiskekort. Søndag var det flere som fikk prøve seg - men lett er det ikke.