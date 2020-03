Det lokale næringslivet sliter i disse krisetider. Og nå stenger også flere kjente serveringssteder i Oslo vest. Sentre som CC Vest og Lilleaker Sentrum holder det gående, men med begrensninger og redusert tilbud.

Publisert: 17.03.2020 kl 18:55

OSLO VEST: Kaktus restaurant i Lilleakerveien har forsøkt å holde det gående, men fra onsdag er det stengt. Daglig leder Hasan Kocakulak på Kaktus sier at gjestene er helt borte.

– Vi hadde ikke noe annet valg enn å stenge og permittere våre 10 ansatte.

Holder åpent enn så lenge

Bakkekroen på Smestad stengte allerede sist torsdag og melder om stengte dører i første omgang frem til 26. mars.

Linda Liebeck på Schlägergården på Lilleaker merker også krisen. Hun sier: – Jeg vil jo ikke stenge, og holder åpent med de restriksjoner som gjelder – men gjestene uteblir. Jeg har permittert alle ansatte og jobber her helt alene akkurat nå og vil holde på så lenge jeg kan. Et sted må man jo kunne sitte utendørs i solen med en øl – på en meters avstand, sier Linda.

Linda Liebeck på Schlägergården holder åpent men er helt alene på jobb..

Så lenge de får lov

Tvers over gaten på Grønn i Lilleaker Sentrum holder man også åpent, men med klare restriksjoner. Pernille Hansen hos Grønn sier: - Vi har ikke servering innendørs, men holder åpent for take away – og så man kan jo sitte ute med de restriksjoner som er knyttet til det. Det gjelder som vi vet å holde avstand og være nøye med renhold. Så vi holder det gående så lenge vi får lov.

– Det er mange som er glad for det, og de gir klart uttrykk for at det er noe de setter pris på i disse krisetider, sier Pernille.

Daglig leder i Lilleaker Sentrum, Trygve Sundt, som eier lokalene i dette senteret, sier til Akersposten at de har tett dialog med leietakerne, og forsøker å finne løsninger for den enkelte.

– Men leietakere som tannlege og frisør får jo ikke lov å holde åpent, mens Kiwi selvsagt klarer seg bra. Forrige torsdag satte de omsetningsrekord, sier Sundt.

Daglig leder Trygve Sundt i Lilleaker Sentrum gjennomlever også spesielle tider. Hans leietakere er alt fra frisør til kafé – den første er stengt, mens Grønn holder åpent under spesielle regler.

Stengt på Røa

Fra populære Miso Café ved t-banestasjonen på Røa meldes fra daglig leder Daniel Choi at de stengte mandag denne uken. I første omgang holder de stengt ut denne uken.

– Det var veldig stille de siste dagene før vi stengte søndag. Vi overholdt én-meterregelen og desinfiserte kontaktflater slik FHI anmodet, sier Choi.

– Hverdagshelter

På CC Vest er det tilnærmet normalt tilbud – med noen unntak. Åpningstidene er redusert, bortsett fra hos Meny. Markedsdirektør Herman Dyrø i Mustad Eiendom, som eier CC Vest, sier til Akersposten:

– Vi er veldig glad for att det er ansatte butikkene som nå står på slik at folk får de de trenger. Sammen med alle helsearbeiderne er de våre hverdagshelter.

– Vi er ellers veldig opptatt av at folk respekterer karantenereglene, holder avstand – også i kø og til medarbeiderne i kassen, tar på minst mulig og desinfiserer hendene – på vei både inn og ut av senteret.

– Det er utfordrende å drive kjøpesenter i disse dager, men vi jobber hele tiden med å treffe smittebegrensende tiltak, samtidig som vi skal opprettholde et godt tilbud til våre kunder, sier Dyrø.

Ingen vet helt hvordan situasjonen vil utvikle seg de nærmeste dagene, men foreløpig har Helsedirektoratets retningslinjer medført at Cutters, Wowbrow, Lakkbar og Helsehjørnet er stengt.

Scirocco, Beth’s Beauty, Brilleland og Krogh Optikk har ikke anledning til å tilby behandlinger, men holder åpent for produktsalg.

– Vi følger selvfølgelig nøye med på utviklingen og retter oss etter råd og retningslinjer fra helsemyndighetene, sier Dyrø.

– Når det gjelder leieforhold vi har til våre leietakere, vil vi ha dialog med hver enkelt butikk og håndtere dette individuelt. Vi er opptatt av at alle butikkene skal overleve denne perioden. Nå er det også slik her på CC Vest at leietakerne har omsetningsbasert husleie, og det ligger jo en god regulering for dem bare i det. Vi er et robust senter med god lønnsomhet for de aller fleste, sier Dyrø.

