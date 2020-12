– Hadde det ikke vært for rosa busser, hadde jeg ikke kommet meg noe sted

Etter tre år med Ruter aldersvennlig transport, de «rosa bussene», er resultatene tydelige. De eldre rapporterer om at de lettere kommer seg ut på egen hånd, de får forbedret helse og livskvaliteten øker. Nå gleder helsebyråd Robert Steen seg over å kunne utvide tilbudet til flere bydeler.

Publisert: 18.12.2020 kl 10:45

ULLERN OG VESTRE AKER: For mange eldre er det vanskelig å benytte seg av ordinær kollektivtransport uten bistand fra andre. Derfor introduserte Oslo kommune for tre år siden pilotprosjektet Ruter aldersvennlig transport, bedre kjent som rosa busser, for å gjøre det enklere for eldre å komme seg rundt i byen.

For to år siden kom Bydel Vestre Aker med i prosjektet, og det siste året har de rosa bussene også kjørt i Bydel Ullern.

Nylig gjennomførte Transportøkonomisk institutt en undersøkelse av hvilke effekter prosjektet hadde hatt, hvor ett av de sentrale punktene var en undersøkelse blant brukerne.

Resultatene var svært positive:



*79 prosent svarer at Rosa busser har bidratt til økt livskvalitet

70 prosent svarer at Rosa busser har bidratt til at de oftere kommer seg ut på egenhånd

47 prosent svarer at Rosa busser har forbedret deres helse

Byråden fornøyd med resultatene

Helsebyråd Robert Steen (Ap) mener tallene fra undersøkelsen er en bekreftelse på at tilbudet har vært en suksess.

− Det er hyggelig lesning. Det viser at vi har klart å tilby en tjeneste som beriker livene til de eldre i Oslo kommune, noe som gleder meg, sier Steen.

Han peker på at de rosa bussene har vært et viktig grep i kampen mot ensomhet.



− Både på reisen og dit du skal, deltar man i nye fellesskap. Dette har vært spesielt viktig nå under koronapandemien, hvor det har vært vanskeligere å opprettholde den sosiale kontakten. Vi er derfor glade for at vi har klart å opprettholde tilbudet i sin helhet, i en periode hvor mye annet har vært stengt, sier helsebyråd Robert Steen (Ap).

Skal utvide og forbedre tilbudet

Rosa busser eksisterer allerede i bydelene Nordre Aker, Sagene, Vestre Aker og Ullern. Nå gleder byråden seg over å kunne rulle ut prosjektet i flere bydeler, samtidig som det eksisterende tilbudet forbedres.

− Fra 2021 skal flere eldre få reise billig i sin egen bydel. Prøveprosjektet med rosa busser utvides til Alna og Bjerke. Det vil i tillegg komme et alternativ for beboere i Marka, selv om dette vil være noe mer begrenset. Dermed vil tusenvis av eldre få et bedre transporttilbud, slik at de lettere kan komme seg på butikken, kafé eller besøke familie og venner, sier Steen.

− Vi er også glade for å nå kunne tilby muligheten til å reise på tvers av bydeler, da dette er noe som har vært etterspurt blant brukerne. I første omgang vil man kunne reise mellom Nordre Aker og Sagene, og mellom Vestre Aker og Ullern. Etter hvert vil dette utvides, slik at man kan reise på tvers av alle bydeler, legger han til.

− Har forenklet hverdagen

En av de som har vært flittig bruker av tilbudet, er pensjonist Lasse Stake. Han bruker rosa busser flere ganger i uka, blant annet til å komme seg til eldresenteret på Røa hvor han jobber som frivillig.

− Jeg har vært uten bil i nesten et år nå, og hadde det ikke vært for rosa busser hadde jeg ikke kommet meg noe sted. Det har absolutt gjort hverdagen min enklere, sier Stake.



Han gleder seg også til tilbudet skal utvides, slik at han kan får større fleksibilitet i reisingen.

− Jeg har for eksempel en kusine på Sagene som jeg da kan ta direktebuss til, så det blir helt supert, sier Stake.