Gutta som står på for å gjenskape gammel storhet

Seks ganger denne høsten har dugnadsgjengen stilt opp for å rydde den historiske kollen som vender mot Bogstad gård.

Publisert: 25.11.2021 kl 15:51

BOGSTAD: Det er snakk om området Utsiktskollen, hvor malerne hadde fritt utsyn mot Bogstad gård og ikke minst den gjemte og nedgrodde greenen til den nærmere 100 år gamle golfbanen. Dette er en del av området Bogstad Skogpark under Bogstad gård, som i sin helhet er fredet. Dette var i eldre dager et kulturlandskap med slåttemark og beiteområder, hvor en dugnadsgjeng gjør sitt for å gjenerobre det fullstendig nedgrodde området.

Store hauger

Når Akersposten kommer frem til området rett nord for Bogstad Camping, møter vi noen i dugnadsgjengen denne ettermiddagen. Rundt omkring ligger store hauger med kvist og små trær. Området har blitt betraktelig mer åpent siden Akersposten var her sist.

- Vi har vært flere her i dag, men noen har gjort seg ferdige for dagen, sier Egil Kjos.

Han forteller at det er mange turgåere som stopper opp og lurer på hva som skjer nedenfor dem.

- Nå har vi ryddet en del av området sammen med Bymiljøetaten, som tar de store trærne. Fremdeles er det mye som står igjen. Det ligger store hauger med kvist og trær i området. Dette vil bli fjernet fysisk – eller kvisthaugene vil bli brent opp til våren om vi får tillatelse til det, sier Kjos.

Opprinnelsen av klubben

Sammen med Kjos møter vi også banesjef i Oslo Golfklubb, John Riiber. De to står og vurderer området rundt den nyoppdagede greenen. Den ble avdekket i fjor under befaring i området med Egil Kjos i spissen. Funnet av en minst 80 år gammel, rusten hullkopp feide all tvil til side. Her var det utvilsomt en green, på det som før krigen var hull nummer 16 på Oslo GKs bane.

På den tiden lå nemlig tre av banens hull på oversiden av Sørkedalsveien, delvis på det som i dag er campingplass.

- Jeg skulle gjerne sett at vi kunne rekonstruere denne greenen. Det hadde vært morsomt i et historisk perspektiv, i og med at Oslo Golfklubb snart kan feire 100 år, sier Riiber.

Kjos og Riiber samtaler om arbeidet med å rydde området, med sti ned fra turveien og det å tilføre aktiviteter til området.

- Vi har et ønske om å få til gode og trygge aktiviteter for barn og unge og med benker, hvor folk kan komme å se fysiske spor til opprinnelsen av klubben, sier Riiber.

BENKER, BORD OG AKTIVITETER: Det ønsker John Riiber (til venstre) og Egil Kjos seg. I bakgrunnen ses flagget som markerer hullet på den gjenoppdagede og nesten 100 år gamle greenen. Foto: Vidar Bakken

Endelig sikt

Det gjenstår mye arbeid. Vi møter også Svenn Erik Forsstrøm og Jostein Refsnes, som i likhet med Kjos er aktive i Røa vel. De to er i gang med motorsag og treklipper. Når vi ser rundt oss, kan det synes nesten umulig å gjøre alt dette på dugnad.

MYE GJENSTÅR: Det er fremdelse en lang vei til målet om å gjenopprette det gamle kulturlandskapet. Her feller Svenn Erik Forsstrøm treet, mens Jostein Refsnes og Egil Kjos følger med. Foto: Vidar Bakken

- Nå får vi god hjelp av Bymiljøetaten til å trygt fjerne de største trærne. Det er viktig. Vi gir oss ikke før vi har fått åpnet opp det gamle kulturlandskapet, men vi trenger mer støtte til å reetablere området og til benker, bord og ulike aktiviteter, sier Kjos og viser til at de søker ulike private og offentlige støtteordninger.

Så står vi ytterst på Utsiktskollen, hvor det nå er sikt mot Bogstad gård.

- Et historisk sted. Her sto altså landskapsmalere på 1700 og 1800-tallet og malte Bogstad gård med landskapet rundt, forteller Refsnes.

I seks ulike perioder har dugnadsgjengen holdt på og all ære til dem. Dette er en unik frivillig innsats for fellesskapet.

