– Det er en grunnleggende mistillit i det amerikanske samfunnet. Man har ikke lik virkelighetsoppfatning. Det ble tydelig demonstrert da Kongressen ble stormet, 6. januar i fjor.

Publisert: 24.01.2022 kl 19:05

LILLEAKER: Det sier Joar Hoel Larsen. Han og Eva Bratholm, begge tidligere NRK-reportere og utenrikskorrespondenter, blir å høre på Ullern kultursenter onsdag 26. januar klokken 12.00. Temaet er høyaktuelt – «USA – supermakt i krise».

– Mange av oss godt voksne fikk tegnet et bilde av USA som er ganske forskjellig fra det vi har vært vitne til de siste årene, sier Hoel Larsen og trekker fram at fra vårt ståsted her hjemme på berget kunne det se ut som om alt gikk på skinner «over there».

– Vi trodde på det bildet som ble formidlet til oss.

USA hjalp Europa både etter første og andre verdenskrig.

– Marshallhjelpen var av stor betydning etter andre verdenskrig, men over tid er glansbildet falmet.

Medienes betydning

– I Norge har vi riksdekkende medier. Vi har en viss felles forståelse. Vi er politisk uenige, men det går mer på å finne den beste løsningen på en situasjon eller utfordring. Vi tror jo at politikerne våre ønsker å gjøre det de mener er best for oss alle – for fellesskapet.

Norske politikere blir ikke mistrodd på samme måte som de amerikanske. Ikke alle i USA tenker positivt om at deres makthavere i Washington vil befolkningens beste – tvert om.

USA har ikke riksdekkende medier som de fleste følger, slik vi gjør. Norge har også en rekke lokalaviser, men i USA er ofte lokalavisen, regionsavisen, lokalradioen eller den lokale TV-stasjonen den eneste informasjonskanalen. Da er det mye informasjon og kunnskap en ikke får ta del i.

– Det at vi lever i et samfunn hvor vi har ryddig og verdig overføring av makt, er grunnleggende for demokratiet. Vi kan ha det slik, fordi vi lever ikke med en så stor splittelse i forståelsen av virkeligheten.

Å redde demokratiet

– Det er amerikanere som helt oppriktig er av den oppfatning at stormingen av Kongressen var et forsøk på å redde demokratiet. Mistilliten er så stor.

Dette beror i stor grad av manglende kunnskap, manglende tillit og en oppfattelse om at Washington er et sted som vil alle vondt. Mange hevder at de som er valgt, er korrupte.

– Når startet denne utviklingen?

– På mange måter kan en si at mye begynte å endre seg etter Berlin-murens fall høsten 1989 og oppløsningen av Sovjetunionen i 1991. Fram til da hadde en stått sammen om en felles fiende – kommunismen.

– Mange er engstelige nå når Vladimir Putin rasler med sablene.

– Han gjør ikke det i den grad at den jevne amerikaner hører det, sier Joar Hoel Larsen.

Det er ikke første gang han besøker Ullern kultursenter og snakker om USA. Det gjorde han i 2017 også. Da snakket han om USA-valget – om presidenten mot røkla.

I 2018 var ekteparet Eva Bratholm og Joar Hoel Larsen på Kultursenteret og snakket om da kjærligheten blomstret og verden sto i brann. Det var om 1968 – året som er blitt selve symbolet på opprør mot det bestående i vår del av verden.

Det er ikke ofte Ullern kultursenter henter sine foredragsholdere i gå-avstand til Stoppestedet kulturhus, men ekteparet er bosatt på Øvre Ullern.