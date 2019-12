Vestre Aker har fått et grønt, sosialt rettferdig og ansvarlig budsjett, skriver Yngvar A. Husebye (H) og Bård Ludvig Thorheim (H) i dette innlegget etter budsjettbehandlingen i bydelsutvalget.

Publisert: 16.12.2019 kl 10:40

Med bred politisk enighet sikret vi i årets siste møte i Bydelsutvalget at aktiviteten i Voksenenga nærmiljøhage skal opprettholdes i 2020. Vi har foreslått et videre samarbeid om nærmiljøhagen mellom bydelen og Oslo kommune.



Dette setter et grønt preg på budsjettet, og det er et godt sosialt tiltak. De neste årene vil vi samarbeide med byrådet for å få et realt løft for hele Hovseter, noe vi fra Høyre og andre partier har ivret for i flere år.

I en tid hvor vi trenger flere barnefødsler pr familie, er det gledelig at Vestre Aker topper denne statistikken for hele landet. Men jordmortilbudet står overhodet ikke i forhold til dette faktum, med kun 3,4 jordmorstillinger i bydelen.

Vi har vedtatt en økning på en hel jordmorstilling neste år, og vedtatt at tilbudet skal være i tråd med det nasjonale normkravet innen utgangen av 2021. Nå skal alle familier med forøkelse få bedre oppfølging og tilbud om hjemmebesøk.

Våre seniorer sikres et godt tilbud blant annet ved at bevilgningen for 2019 til Vinderen seniorsenter – medregnet tilleggsbevilgningen – videreføres også i 2020.

På samme møte i bydelsutvalget sa vi tydelig nei til monstermaster gjennom Vestre Aker. Kun alternativet med nedgravde kabler er akseptabelt, og forøvrig det samfunnsøkonomisk mest lønnsomme når alle tall tas med i regnestykket.

Det er også andre saker hvor bydelen kun blir hørt, men hvor den avgjørende makten ligger hos det rød-grønne Oslo-byrådet. Dette gjelder skolefinansiering i vår bydel, eierskapsformen for eldre- og sykehjem, og plassering av det planlagte vannforsyningsanlegget, for å nevne noe.

Høyre vil stå på for at bydelen blir hørt i disse spørsmålene. Vi er imot planene om vannforsyningsanlegget. Vi er svært bekymret for at våre skoler fremdeles sultefores med driftsmidler, noe som går ut over læring. For første gang peker resultatene ved skolene i bydelen nedover. Og vi ser alvorlig på at godt drevne private sykehjem i Oslo med de mest fornøyde brukerne trekker seg ut pga byrådets signaler om rekommunalisering av alle tjenestetilbud.

Selv om vi folkevalgte i bydelen ikke har makten i alle disse spørsmålene, skal byrådet få høre fra oss. Vi melder klart og tydelig fra om realitetene slik de oppleves av oss som ”har skoene på».

Det er mye mer vi gjerne skulle bevilget penger til i bydelen for neste år. Men vi er enig mellom alle partiene i bydelen om at vi viser moderasjon nå for å få budsjettet helt i balanse i et perspektiv frem mot 2023. Dette vil komme bydelen til gode i form av større handlefrihet i fremtiden til å prioritere gode initiativer fra innbyggerne. Og det er en ansvarlig finanspolitikk.

Vi takker for alle engasjerte mennesker som har tatt kontakt og fremført sine bekymringer og forslag til forbedring. Sammen skal vi gjøre bydelen bedre.

Vi ønsker alle en god førjulstid!

Yngvar Husebye

leder av bydelsutvalget (H)

Bård Ludvig Thorheim

nestleder av bydelsutvalget (H)