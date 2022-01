ULLERN: En bekymret gravid kvinne er en av flere som har henvendt seg til bydelen, etter at det ble startet opp utdeling av selvtester i bydelshuset, som rommer mannge ulike tjenester.

Vi gjengir henvendelsen fra en gravid kvinne her. Akersposten er kjent med kvinnens identitet:

Som høygravid med rutinekontroller på Ullern Helsestasjon reagerer jeg (og mange andre jeg har vært i kontakt med) sterkt på at dere benytter vestibylen som et hentepunkt for selvtester for folk med symptomer eller som er nærkontakter av koronasmittede. Dette eksponerer alle besøkende for smitte og er en uakseptabel situasjon. For meg personlig er det en stor bekymring som gjør at jeg vurderer å kansellere det som er en viktig kontroll rett før termin til uken. Jeg vet mange andre gravide og foreldre med spedbarn tenker i samme baner.

At jeg som gravid må velge mellom pest eller kolera på grunn av Bydel Ullerns beslutning oppleves som stressende og dypt urettferdig i en veldig sårbar periode i livet. Jeg har tatt to vaksinedoser, men vi vet at det ikke hjelper stort mot omikronsmitte, og derfor har jeg og min samboer levd i isolasjon i lengre tid, og kun gjort nødvendige ting som jordmorkontroller og legetimer. At jeg da skal bli tvunget til å eksponere meg for smitte ved neste jordmorbesøk er hårreisende. Verste tilfelle er at jeg blir smittet og er syk når jeg skal føde, med alle negative konsekvenser det medfører, bare fordi jeg måtte innom Helsehuset.

Gravide er ikke de eneste som er sårbare som skal på Helsehuset, hva med sped- og småbarn, pasienter på legesenteret, NAV-klienter osv. På Facebook har problemstillingen blitt påpekt hvorpå Bydel Ullern svarer "smitteverntiltakene som smittevernoverlegen har bestemt følges, det er munnbind og avstand". Dette oppleves som en ansvarsfraskrivelse og manglende evne og vilje til å revurdere en dårlig beslutning som kan ha store konsekvenser for mange. Det må da finnes andre og bedre måter å løse dette på, uten å utsette forbipasserende for smitte. Personlig synes jeg dette er veldig slitsomt å forholde meg til rett før fødsel, og er en situasjon som burde vært unngått og som ingen av Helsehusets brukere burde være utsatt for.

Jeg håper virkelig at dere raskt vil revurdere beslutningen og endre praksis for utdeling av selvtester slik at det igjen kan føles trygt å besøke Helsehuset