– Godt å ha noen å le sammen med

– Det gjør godt for både kropp og sjel å komme seg ut. Være sammen med andre mennesker. Få andre inntrykk. Le og snakke sammen. Derfor inviterer vi til en tur langs Hoffselven tirsdag 22. september, sier Mari Bilben, bydelskoordinator for aldersvennlig bydel i Bydel Ullern.

Publisert: 17.09.2020 kl 13:05

BYDEL ULLERN: – Ta med niste og noe å drikke, fortsetter Bilben. Det er bydelen i samarbeid med Hoffselvens venner som arrangerer denne vandringen for tredje gang.

Bydelen var raskt ute med å satse på fysisk aktivitet og uteområder da Oslo kommune lanserte sin handlingsplan for en aldersvennlig by. Nærmiljøene skal være tilrettelagt for bruk av alle aldersgrupper.

– Dette arbeider vi med hele tiden. Vi ser etter hvordan uteområder kan bli brukervennlige og gode steder å være eller gå til, sier Bilben og oppfordrer innbyggerne til å komme med forslag på hvordan det kan gjøres.

Påmelding

På grunn av koronasituasjonen må en denne gangen melde seg på.

– Det gjøres til meg, sier Bilben. Enten ved å sende en e-post til mari.bilben@bun.oslo.kommune.no eller ved å ringe 917 41 425.

– Er dette bare for eldre mennesker?

– Nei. Alder er ingen betingelse for å vandre fra bunadsbutikken på Smestad og ned til Bestumkilen.

– Hvor lang tid regner dere med å bruke?

– Vi skal gå i et rolig tempo, så to og en halv til tre timers tid.

– Når går dere?

– Vi starter på Smestad klokken 11.00.

– Får «herr og fru Korona» være med på turen?

– De er ikke invitert, og de er ikke velkomne, sier Bilben og legger til at de har med antibac og at det er viktig å holde avstand også når en er med på dette arrangementet. De som heller ikke kan være med, er folk som hoster eller føler seg syke.

Noen å gå sammen med

En av grunnene til at disse turene arrangeres, er at en ønsker at mennesker skal komme sammen.

– Alle har ikke noen å gå sammen med. Vær med oss, oppfordrer Bilben. Stien de skal gå på, er merket og tilrettelagt også for dem som ikke er så gode til bens og for rullestoler og rullatorer.

Da Norge ble stengt 12. mars, ble det av mange opplevd som relativt tøft. Ensomhet og isolasjon er ikke gode følgesvenner. Nå er en i gang med å åpne opp igjen.

– Denne turen er et ledd i det å åpne opp, sier Bilben, som legger til at alt det som skjer både på Skøyen aktivitetssenter og Ullern kultursenter er et ledd i gjenåpningen.

– Det er viktig at disse møteplassene er i gang igjen, sier Bilben, som håper at folk vil benytte seg av begge sentrene.

– Ullern kultursenter har både turgruppe og ruslegruppe for folk over 60 år.

Frivilligsentralen

– Frivilligsentralen er i gang igjen med turer. Hver torsdag arrangeres det turer med utgangspunkt i det røde huset i, sier Bilben og legger til at det er gode parkeringsmuligheter i Hoffsveien 25 hvor Frivilligsentralen holder til.

– Før en går, er det også en hyggelig lunsj.

Bydelskoordinatoren er også seniorveileder. Hun er opptatt av å kunne legge til rette, slik at folk kan benytte seg av alle de ulike tilbudene som finnes i bydelen.

– Det er gode muligheter for å finne noe som passer akkurat deg. Blir du med på elvevandringen, kan det tenkes at du finner deg en turvenn, sier Mari Bilben og legger til at de rosa bussene kjører deg til stedene hvor aktivitetene foregår.

I handlingsplanen for Aldersvennlig by, heter det at all utvikling av nye områder må også innebære at det legges til rette for fysisk aktivitet og gode, sosiale møteplasser. Dette skal tidlig inn i planleggingen. Parker og grønne områder er med på å gi innbyggerne velvære og sørge for en aktiv aldring. Det igjen vil ha en positiv innvirkning på helsen – både den fysiske og psykiske.