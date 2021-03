– God mat betyr at folk blir glade

Fra et kjøkken på Røa og i Torino styrer Jarle Aabø og Caroline Schøning Facebook-suksessen Norges Beste Kokker.

RØA: Caroline er født i Oslo og gått på Fagerborg skole, men på grunn av kjærligheten flyttet hun til Italia og drev restaurant i 15 år. https://carolinesgourmet.no/om/

Røa-beboer Jarle Aabø er en selverklært usnobbet matnerd som aldri slapp taket fra sin mors kjøkkenforkle på 60-tallet.

Facebook-suksess, nyttig for mange

I flere år har de to fått utløp for denne lidenskapen på Facebook-siden «Norges beste kokker». Siden ble opprettet høsten 2012. Medlemstallet har steget jevn og trutt, og nå er det flere enn 7000 som følger med, kommer med innlegg, kommenterer og diskuterer mat og drikke.

– Helt uten PR eller reklame så har gruppen vokst med 3000 medlemmer hittil i år. Mat har alltid vært godt stoff, men med all den hjemmetiden folk nå har, tror jeg hva vi putter i munnen aldri har vært så viktig for oss nordmenn å forholde oss til som nå, sier Aabø.



– Vi kommer jo opprinnelig fra de trauste, grå og enkle matretter som kolje, kål og lapskaus. Heldigvis har vi fantastiske råvarer man kan trylle med, sier han.

Usnobbete

– Norges Beste Kokker må være Norges minst snobbete matside. Her stilles kun ett krav. Bilder av mat uten oppskrift slipper ikke gjennom, og heldigvis skjer det svært sjelden. En annen observasjon er at kommentarfeltene er kjemisk fri for upassende innlegg. Siden 2012 har vi kun slettet ett innlegg som egentlig ikke var upassende, men så sørgelig dumt, smiler han.

Det var altså hjemme på kjøkkenet i oppveksten Aabø fikk interessen.



– Siden jeg hang i skjørtene til mor på hennes kjøkken på 60-tallet har mat vært viktig. Jeg husker fortsatt sommerjobbene på Hamar Sykehus Storkjøkken svært godt. Der hadde ingen representanter for oss menn jobbet før, og kanskje det var derfor kjøkkensjefen sørget for at jeg skulle lære alt. Fra partering av dyr og marsipankake til sykehussjefen, til skrubben, diettkokk og koldjomfru. Jeg lærte også å holde kjøkkenet rent, og det er fortsatt en forutsetning at kjøkkenet skal skinne før dagens matvarer legges på benken, sier han.

– Single menn som meg har de største fordeler hvis det svinger på kjøkkenet, så skjerpings gutter!

Oppskrifter til å stole på?

Aabø mener at mange kjente matsider er så gjennomkommersialisert at han ikke stoler på oppskriftene.

– Når det står «Tine meriesmør» i oppskriften, sier det seg selv at her ligger det penger bak. Dessuten ville en hver annen valgt solsikkeolje. En annen ting er at alt skal være så lettvint, så når Trines matblogg mener at bolognese trenger en times koketid, da blir jeg bare trist. Fire timer til så kan vi snakke om en utsøkt italiensk rett, sier Aabø.

– Matindustriens makt over oppskrifter og spisevaner var to grunner til at Norges Beste Kokker ble etablert, sier han. – Det som trumfer alt hos Norges Beste Kokker, er tanken om at vi spiser ikke for å leve, men vi lever for å spise. God mat betyr at folk blir glade.

