Glem Munchmuseet, finn en lokal kunststi i Sørkedalen!

Lokal kunstutstilling i Sørkedalen – pass på nå til helgen! Da inviterer billedkunstner Janicke Schønning til en utendørs og annerledes «Blå Sti» ved Zinober, slik hun med stort hell også gjorde forrige helg.

Publisert: 10.11.2021 kl 14:46

SØRKEDALEN: 41-buss-sjåførene oppdaget stadig sørkedals-maleren Janicke Schønning da hun for fem år siden sto nede på Zinober-jordet, ved Sørkedalselva, og malte tre svære bilder som skulle bli med til en utstilling på Skogbruksmuseet på Elverum i 2016. Akkurat nå inviterer skogmaleren til en litt mer skjermet utendørs-utstilling i Sørkedalen.

Janicke Schønning er en bildende kunstner som både har deltatt på Høstutstillingen, Kunsthall Oslo, Akershus Kunstsenter (nå Nitja), Tegnerforbundet, Trafo kunsthall, pluss en lang rekke utstillinger. Ved Nasjonalmuseets åpningsutstilling i 2022 skal hun også delta. Ellers blir det utstillinger i Kristiansand Kunsthall, Kongsvinger Kunstforening og Galleri Polaris. Til og med for 2023 har hun gjort en avtale med stor separatutstilling i kunsthuset Kabuso i Hardanger.

– Men nå i 2021 har du jobbet med et spesielt prosjekt, etter at du for ti år siden etablerte ditt skogsatelier her i dalen. «Blå Sti» kaller du denne utstillinga?

– Det er en utstilling i skogen i Sørkedalen, og den foregår som kunstvandringer over to helger. De to første utstillingsdagene gikk av stabelen sist helg. Men det kommer en ny sjanse nå 13. og 14. november. Gå av 41-bussen på stopp Zinober, og bli med på omvisning derfra opp gjennom skogen. Ta på deg skotøy som tåler litt fukt, og oppdag kunsten underveis, sier hun.

«Blodmåne». En gjenglemt liten «oppslagstavle» kan gjerne dekoreres av en skogskunstner. Foto: Silje Hogstad

Feirer skogen

For Janicke er denne spesielle utstillingen mer enn bare feinschmecker-bilder. Hun har også en egen misjon med å åpne skogsdøra inn til sin kunststi. Bildene bærer sterkt preg av å være skapt utendørs, der regnet og frosten har satt sine personlige spor, eller elven; mens småkryp har passert malepapiret og gjort bildet ekstra sørkedals-personlig!

– Hva er det egentlig du inviterer til med «Blå Sti»?

– Med utstillingen ønsker jeg å feire skogen som har gitt meg så mye skaperglede disse ti årene. Jeg vil også tale skogens sak – protestere mot flatehogst som metode for skogdrift, og insistere på hensynet til biologisk mangfold i skogene våre – for klimaet, for de truede artene – og for våre turområder med blåmerkede stier som blir rasert mange steder, også her i dalen. Jeg vil at den som går denne blå-stien skal oppleve bilder som har «vokst» ut av mitt møte med skogen. Å være nær naturen gjør at man også ønsker å verne om den.

- Når på lørdag og søndag kan folk finne skogsutstillingen din?

– Det er omvisning både lørdag og søndag kl 12.30 og 14.30, oppmøte på Zinober bussholdeplass. Og så blir «Blå Sti»-utstillingen tatt ned. Velkommen innom for en siste sjanse! Det blir mulig å få en kaffekopp ved bålpanna der stien ender i mitt skogsatelier.