– Gleder oss til å se dere igjen

– Velkommen skal dere være, sier Nina Sivertsen på Ullern kultursenter. – Vi gleder oss til å se dere og å komme i gang igjen med både foredrag og kurs, selv om det blir noe annerledes enn det var før alt ble stengt på grunn av coronaen, fortsetter kulturlederen.

Publisert: 18.08.2020 kl 08:05

LILLEAKER: – Det er viktig at vi begynner å møtes igjen, treffer andre mennesker, få nye tanker og impulser med seg etter for eksempel et foredrag eller vært deltaker på MandagsSTOPPEN, sier Marit Fabritius, leder av Brukerrådet. Mennesker trenger andre mennesker for å trives og ha gode liv.

– Derfor er vi så glade for at vi i neste måned setter i gang med tilbudene, sier Fabritius. Kafeen har vært åpen i noen uker, men fra denne uken er du velkommen inn allerede fra klokken 10.00 – slik det pleier å være.

Program på nettet

– Selv om alt plutselig ble stengte 12. mars, har vi arbeidet med å lage et godt tilbud for denne høsten, fortsetter Fabritius og blar i programmet.

På grunn av all usikkerheten i forbindelse med hvordan pandemien ville utvikle seg, får ikke de over 60 år i Bydel Ullern, programmet i postkassen slik de pleier.

– Vi har trykket noen så det er bare å komme innom Ullern kultursenter eller Skøyen aktivitetssenter og hente et eksemplar, sier Sivertsen og legger til at programmet også ligger på hjemmesidene og er avertert i www.akersposten.no



– Det første foredraget er onsdag 16. september og er om Marie Hamsun. Det er Anne Hege Simonsen som kommer til oss. Foredragsrekken avsluttes med Jul i gamledager – om musikkens og kakenes historie. Dette blir spennende, sier Fabritius som også trekker fram andre godbiter som Beethovens klaversymfoni nr. 0 med Wolfgang Plagge, Arne Scheie om det å være sportskommentator, sjakkens historie med Atle Grønn samt religion på godt og vondt med Gunnar Stålsett.

– Hvor mange kan komme?



– Hvis smittesituasjonen er som i dag, kan salen og mesaninen gi plass til vel 50 tilhørere, sier Sivertsen. En har vært framme med tommestokken og målt opp 1 meters avstand.

MandagsSTOPPEN

– MandagsSTOPPEN begynner 5. oktober og det første temaet er vårt digitaliserte samfunn. Her vil en blant annet komme inn på hvordan en kontakter det offentlige. Kjekt å kunne, sier Sivertsen. Denne seansen blir noe lenger enn vanlig, men det er med pause og utlufting.

– Her blir det også praktisk opplæring.

Sivertsen opplyser at innbyggere, som er interessert i hverdagsteknologi, kan tirsdag 15. september stikke innom Harbitz Torg og få informasjon om hverdagsteknologi.



– Bydelen inviterer innbyggerne til et informasjonsmøte, slik at en kan få mer kjennskap til gode tekniske løsninger som kan være med på å gjøre hverdagen enklere og tryggere.

– Her kan en få kunnskap om hverdagsteknologi, produkter samt høre om tjenester fra bydelen.

Den nye byråden for kultur, idrett og frivillighet – Omar Samy Gamal – kommer 16. november til Kultursenteret. Bydelsoverlege Olav Hesle kommer 14. desember og snakke om viruset som stoppet Norge.

Bli med på idédugnad

I vår skulle det vært en idédugnad, men så ble det plutselig stopp på møtene.

– Nå oppfordrer vi folk til å komme med mange goder ideer til bydelen, sier Sivertsen.

Bydel Ullern ønsker å få vite hva folk trenger i hverdagen. Derfor ber en innbyggerne komme med tanker omkring hva som vil gi en bedre hverdag. Det er andre gang bydelen inviterer til slik idémyldring på MandagsSTOPPEN. Forrige gang kom det inn mange gode forslag. Noen er allerede iverksatt og noe er på beddingen.

Bydelen håper at det kommer inn flere gode forslag fordi en er avhengig av å få vite hva innbyggerne ønsker seg når en skal planlegge tiltak og tilbud.



Utbygging er alltid av interesse og direktørene for både Mustad og Møller Eiendom kommer. De vil snakke om hvordan bygge boliger som bidrar til å øke livskvaliteten. Akersposten vil snakke om hvordan en kan bruke lokalavisen i lokalsamfunnet.

– Vi som følger med i lokalavisen ser jo hvor viktig det er med en avis som følger med på akkurat hva som skjer i vårt distrikt. Ikke minst om det som skal skje i forbindelse med all utbygging, sier Fabritius og legger til at dette vil påvirke våre liv i mange år framover.

– Her følger avisen godt med for oss innbyggere.

Påmelding

– Vi er veldig glade for at mange følger oss på facebook og har fått med seg at påmelding i år i hovedsak skjer via nettet. Påmeldingskjemaet finnes også bakerst i det trykte programmet. Det kan leveres inn i ekspedisjonen eller sendes i posten, sier Sivertsen og legger til at en god del har sett annonsen i Akersposten og på den måten funnet påmeldingsskjemaet.

– Er det kommet mange påmeldinger?



– Ja. Flere kurs er allerede fulle, men det er bare å ta kontakt. Det er også mange ledige kursplasser.

– Når får en vite om en har fått plass?



– En får senest beskjed i løpet av den uken som begynner med 31. august.

– Klarer dere å gjennomføre kursene og samtidig holde dere til smittevernreglene?



– Ja. Er det noe vi tar alvorlig, er det smittevernreglene. Skal dette samfunnet opp å stå igjen, må vi alle gjøre vårt for å holde avstand og vaske hender. Vi har installert antibac-dispensere, sier Sivertsen. Det er bare å sprite seg, sier hun med et smil. Viruset er ikke velkomment.

– Vi gjør alt vi kan for at vi kan gjennomføre høstens program, sier Sivertsen.

Fabritius følger opp og sier at det betyr mye for mange å kunne ha mulighet til å komme til bydelens to sentre for seniorer.



– Det er god helse i å være sammen. Isolasjon skaper ensomhet. Det er ikke godt for noen, sier Marit Fabritius.

Generasjonsshus

Stoppestedet kalles bygget i Sponhoggveien 2. Det huser både ungdommen og den gamle garde.

– Vi er et generasjonshus, sier Sivertsen. – På grunn av coronaen bruker de hver sin inngang. Den eldre garde går inn døren i det vel 100 år gamle stasjonsbygget, mens ungdommen bruker inngangen til nybygget.



– Hvis situasjonen i Oslo ikke endrer seg dramatisk til det verre, så får vi til dette, sier en optimistisk Nina Sivertsen. Hun og lederen i Brukerrådet ser fram til å si velkommen til gamle og nye brukere av Ullern kultursenter.