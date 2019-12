«Gleden ligger i livet»

«Se alltid lyst på livet», synger Lillebjørn Nilsen. Hør på ham. Det er et godt råd.

Publisert: 30.12.2019 kl 15:30

Vi står på terskelen til et nytt år. Ja, et nytt tiår. Det viser seg at hvert tiår har ulike preg. Det skal bli spennende å se hva som vil gjøre 20-tallet forskjellig fra det tiåret vi nå er i ferd med å forlate. Det blir trolig ingen brå overgang. Endringene kommer over tid.

Jeg er ingen stor spåkone når jeg sier at klima kommer til å sette sitt preg på det kommende tiåret. Klimaaktivist nummer 1 – Greta Tunberg – ble i desember kåret til årets person av det amerikanske tidsskriftet Time Magazin. Klimaendringer kommer til å stå på agendaen i årene som kommer – hvis ikke har vi tapt.

Når det gjelder det nye året som ligger ubrukt foran oss, så vil det bringe gleder og sorger – slik alle år gjør. Livet består av opp- og nedturer. Det som er viktig, er hvordan vi velger å takle vanskelige situasjoner når de oppstår. Ved en positiv holdning, oppfattes ikke det som ligger foran like håpløst sammenlignet med om en i utgangspunktet tar sorgene på forskudd.

«Se alltid lyst på livet», synger Lillebjørn Nilsen. Hør på ham. Det er et godt råd.

Uansett om vi er unge eller gamle – middelaldrende for den saks skyld – så har vi alle noe i «ryggsekken» vår. Det er der vi putter opplevelsene våre – både de som gjør at vi blomster og har det godt, men også det som er vondt og vanskelig – ja, som kan oppleves som umulig å snakke om.

Derfor er det godt å vite at ungdommen har et sted å gå. Nemlig til Ung Arena Vest, som åpnet i høst. Akersposten skrev om stedet 14. oktober i forbindelse med åpningen. De holder hus på Majorstuen og kan hjelpe mange unge som strever med å finne sin vei her i livet.

Noe av det vi vet er med på å skape opp- og nedturer – er forventninger. Vanskelig blir det hvis en ikke er flink nok til å snakke om det med dem det angår. Det gjelder i forhold til ting som skal skje, men også forventninger til andre mennesker – og, ikke minst, hva forventer vi oss av selve livet?

Forventninger er med oss hver dag og gjelder selvsagt alle dager i året, men jul og nyttår er så absolutt en tid på året hvor ulike forventninger kan komme til å kollidere. Sammenstøtene kan bli kraftige – direkte ødeleggende. Tradisjoner og forventninger går hånd i hånd disse dagene.

Det vi kan gjøre med selve livet – er å leve det. Være i sammenheng med andre mennesker samt oppleve noe i fellesskap. Vi kan berike livet med gode hendelser og opplevelser – så som å være med når Bydel Ullerns Kulturambassadører inviterer deg og meg med på konsert.

Samle opplevelser er en daglig foreteelse for oss alle og har ingenting med alder å gjøre. Uansett skavanker, helseproblemer – psykiske og fysiske – og uten hensyn til hva vi bærer med oss av tyngende opplevelser i ryggsekken, du og jeg må være aktive i det å leve.

«Du må hele tiden skape livet ditt», uttalte bydelsdirektør Marie Anbjørg Joten i Akersposten i forbindelse med at hun rundet 60 år 16. oktober.

Skyv skavanker og det du ikke kan gjøre noe med, bakover. Rett blikket mot hva du selv kan gjøre for å få et godt liv ut fra akkurat dine forutsetninger – og så vil du oppleve at gleden ligger i selve livet!

Jeg ønsker alle et riktig godt og innholdsrikt nytt år!

Bjørg Duve

journalist