Gladmelding til hageeiere

Oslo-folk kan levere avfall på gjenbruksstasjonene uten ekstra kostnad inntil 20 ganger i året, før de må betale per levering. Hageavfall er det store unntaket.

Publisert: 04.05.2021 kl 15:08

OSLO: Fra og med 3. mai er nemlig ikke hageavfall lenger inkludert i de 20 leveringene.

– Hageavfall er den store råvaren når vi lager jord- og kompostprodukter i Oslokompost-serien. Hageavfall er derfor en avfallstype vi ønsker å få inn til mottakene våre, og vi velger nå å ta den ut av makskvoten, sier avdelingsdirektør Nils Siri i Renovasjons- og gjenvinningsetaten.

Det skriver Renovasjonsetaten i en pressemelding.



– Når du leverer hageavfall til et av mottakene våre, er du samtidig med på å hindre spredning av eventuelle skadelige plantearter i norsk flora. Varmkomposteringen vår tar knekken på ugress, frø og plantesykdommer, sier Siri.

Vise frem, ikke skanne

Oslofolk trenger derfor ikke å skanne GjenbruksID-koden sin dersom de leverer kun hageavfall – bare vise den frem slik at vi vet at de er fra Oslo. Kunder fra andre kommuner og næringskunder skal fortsatt betale også for hageavfall.

Etter 20 leveringer av annet grovavfall fra husholdningen sin, betaler de altså per levering. Det er enkelt å holde oversikt over antall besøk i Oslonøkkel-appen.

20 holder for (nesten) alle

Regelen om maks 20 leveringer ble innført 1. januar 2021, og har ført til enkelte reaksjoner. Men de færreste merker egentlig noe til dette, sier Nils Siri.

– Over 98 prosent av de som besøkte gjenbruksstasjonene våre i 2020 var her færre enn 20 ganger. De resterende snaue to prosentene stod for hele 13 prosent av totalt antall besøk. Enkelte hadde registrert langt over 100 leveringer.

– Da snakker vi nok primært om næringskunder, men også noen få privatpersoner. Og for å sette det litt på spissen, så kan vi vel si at renovasjonsgebyret ikke dekker et ubegrenset antall leveringer. Vi tenker at 20 er et fornuftig tall basert på statistikken vår, sier han.

Renovasjons- og gjenvinningsetaten har ansvaret for den kommunale avfallshåndteringen i Oslo, og vi tar hånd om alt avfall du produserer hjemme. Når du sorterer matavfall, plastemballasje og restavfall i grønne, blå og vanlige poser, henter vi det og sørger for at det blir til biogass og biogjødsel, nye plastprodukter og miljøvennlig energi.

Renovasjons- og gjenvinningsetaten ønsker å lykkes med innsamlingen av husholdningsavfall og utvidet kildesortering sammen med Oslos 650.000 innbyggere.

Nøkkeltall om Renovasjons- og gjenvinningsetaten og avfallsinnsamlingen i Oslo: