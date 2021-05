– Glad for at 1-meter’n er tilbake

– Vi er glade for at 1-meter’n er tilbake når det gjelder serveringen, sier Gry Olaussen, miljøterapeut ved Skøyen aktivitetssenter, og ser seg rundt i lokalene. Kursene har fortsatt 2-meter.

SKØYEN: – Tenk så mange flere vi kan ønske velkommen inn, fortsetter hun nesten litt euforisk. – Vi gleder oss til at nye og gamle brukere av Skøyen aktivitetssenter finner veien til oss, fortsetter Olaussen, som legger til at en god del har vært åpent under nedstengingen.

– Som hva da?



– Frisøren, hudpleieren, fotpleieren, snekkerverkstedet – ja, for ikke å glemme sydamen, som har vært i sving.

Leder av Brukerrådet, Per Randby, ser også fram til at flere kan få delta i alle aktivitetene og understreker at alle over 60 år er velkomne til å være en del av fellesskapet i Skøyen aktivitetssenter.

Stell pent med deg selv

– Mange har hatt gleden av å kunne gjøre noe for egen del – stelle pent med seg selv, fortsetter frisør Irina Bakken. Det å kunne stelle hår, hud og føtter har for mange vært av stor betydning i disse koronatider.

– Det er faktisk blant de få tingene en har kunnet gjøre, sier Bakken.

Tilbudet om frisør, hudpleie eller fotpleie gjelder alle innbyggerne i Bydel Ullern.



Aktivitetssenteret ligger i 1. etasje på Omsorg+ og mange tror at en må være tilknyttet disse leilighetene for å bruke senterets tilbud.[BNO1]

– Det er ikke riktig. Vi har åpent for alle, forsikrer Olaussen og legger til. – Velkomne skal dere være.

Velvære-kroken

– Velværekroken har vært god å ha for mange, sier Bakken. Det er her pleie av kroppen og håret har funnet sted.

– Du vet det er jo snakk om «indre» stell også, sier Bakken.

– Hva mener du med det?



– For mange har dette vært et fristed, et sted hvor en har kunnet treffe andre og snakke med kjente, sier Bakken og legger til at når en har vært mange år i yrket, vet hun at slike pleiesteder et viktige hvor en kan snakke om alt og ingenting.

– Vi har sett at det har vært behov for dette «pusterommet» - for å kalle det det, sier Irina Bakken. - Godt for sjela, legger hun til.

Snekkerkjeller’n

– Vi har vært i gang i snekkerkjelle’r, sier Tom Harwiss, en av tre som har tilhold i de lokalene om fredagene mellom ti og to. De utgjør en kohort og har gledet andre og seg selv med reparasjoner.

– Reparerer dere for folk?



– Ja, så sant vi kan, sier Harwiss, som har donert utstyr til snekkerverkstedet.

– Ved juletider hadde vi juleverksted der. Av og til lager vi noe på bestilling.

– Hvis en vil lage noe selv?



– Kom igjen, sier Tom Harwiss. Han er ikke i tvil om at mange vil ha gleden av å lage noe selv i lag med andre snekkerinteresserte.

Sydd inn eller ut?

– Vet du at du kan få rettet på klærne dine her?



Gry Olaussen ser spørrende på meg.

Det var nytt for meg.

– Noen ganger trenger en å få sydd inn eller ut et plagg, eller få lagt noe opp eller ned. Det gjør Tove Brubakk for deg, fortsetter Olaussen. Brubakk er der onsdager mellom tolv og ett.



Det er ikke helt ukjent at plagg trengs å rettes på. En del opplever at kroppen forandrer seg med årene. Da er det hjelp å få, så fortvil ikke.

Petanque hele vinteren

– Vi har holdt på med petanque hele vinteren når været har tillatt det, sier Randby og legger til at dette er et spill med stålkuler og som spilles på grus.

En kamp går til 13 poeng.

– Målet er å kaste kulene slik at en kommer nærmest «grisen» – som målkulen kalles.

Per Randby gir uttrykk for stor glede over dette spillet. Han er ikke alene om dette for spillerne har sluttet opp om spillet.



– Nå skal vi ha flere aktiviteter i gang, sier Olaussen og forteller at da Akersposten var innom denne uken, var engelskgruppen i gang like ved siden av.

Er i gang igjen

– Denne uken åpner vi for to engelskgrupper og en tyskgruppe. Mandag er filosofigruppen i gang igjen.

– Men nå går det mot sommerstengt?



– Ja, dessverre gjør det det. Men vi syntes det var viktig å gi folk følelsen av å være i gang igjen, at det går mot mer normale tider, sier Olaussen, som er i gang med å forberede høstens program.



– En liten forsmak på hva høsten har å by på?

Ja, du kan si det slik.

Mange lengter nok etter å finne tilbake til en mer normal hverdag. Oslo har vært stengt ned siden 9. november – hele 197 dager.

– Jeg er så kjempeglad for at vi så smått er i gang igjen. Når vi kommer ned på 1 meters avstand kan også treningen begynne, sier Olaussen. Det nytter ikke med trening og 2 meters avstand.



– Kravet om to meters avstand har ført til at vi har hatt så begrenset plass, at vi har måttet stoppe tilbudene. Nå går vi nye tider i møte, sier Gry Olaussen og sier på tampen at nå er det middag å få kjøpt.

– Du må få med at middagsserveringen til alle kom i gang igjen denne uken. Det er servering mellom klokken 13.30 og 15.00. En kan enten spise her eller ta med seg.